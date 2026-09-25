El nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, asumió oficialmente el cargo este viernes 25 de septiembre con un mensaje de cambio para la petrolera estatal.

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(Vea también: Dan nombre del próximo presidente de Ecopetrol, que tuvo puestazo en la firma de De la Espriella)

Durante su posesión, en Santa Marta ante el presidente Abelardo de la Espriella, Gutiérrez planteó una transformación de la compañía que incluye nuevos proyectos de exploración, mayor control interno y una estrategia para aumentar las reservas de hidrocarburos.

El nuevo jefe de la petrolera también anticipó que llevará ante las autoridades las irregularidades que encuentre en la compañía y aseguró que buscará recuperar el liderazgo de una empresa que, según sus palabras, ha perdido brillo en los últimos años.

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Gutiérrez promete una Ecopetrol menos política

Uno de los primeros mensajes del nuevo presidente estuvo relacionado con el funcionamiento interno de la compañía. Gutiérrez aseguró que su administración fortalecerá el gobierno corporativo, los mecanismos de control, la seguridad de las operaciones, el talento humano y las herramientas tecnológicas.

Su propósito, explicó, es recuperar la agilidad y la confianza de la empresa y mejorar su capacidad para competir con las grandes compañías internacionales del sector.

Para conseguirlo, planteó una mayor coordinación entre Ecopetrol, sus filiales, las autoridades, los reguladores y las comunidades. El nuevo presidente de la compañía también reconoció el trabajo de los empleados, a quienes destacó por haber mantenido las operaciones durante los momentos difíciles.

Ecopetrol volverá al ‘fracking’ y buscará más reservas

Uno de los anuncios que más atención generó durante la posesión fue la decisión de avanzar en ‘fracking’ responsable como parte de la estrategia de exploración.

Gutiérrez también señaló que Ecopetrol continuará desarrollando proyectos convencionales y no convencionales y mantendrá la exploración de yacimientos offshore.

El anuncio llega en medio de la preocupación por el nivel de reservas del país. Según explicó, las de petróleo alcanzarían para poco más de siete años, mientras que las de gas se acercarían a cinco años.

Frente a ese panorama, el nuevo presidente aseguró que uno de sus principales objetivos será aumentar las reservas y garantizar la seguridad energética de Colombia durante las próximas décadas.

También planteó alianzas con Estados Unidos para desarrollar negocios y asegurar recursos en el corto plazo, mientras la compañía avanza hacia una transición con energías más limpias.

En cuanto a la consulta previa, Gutiérrez aseguró que su administración garantizará este mecanismo, aunque advirtió que no permitirá que terceros ajenos a las comunidades étnicas lo utilicen para retrasar proyectos relacionados con la seguridad energética.

Nuevo presidente de Ecopetrol anticipa denuncias por manejo anterior

Gutiérrez también dejó un mensaje sobre las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Gustavo Petro.

El nuevo presidente aseguró que será necesario revisar y reorganizar la compañía y anticipó que denunciará ante las autoridades cualquier irregularidad que encuentre.

“Miraremos hacia adelante, pero también seremos responsables y denunciaremos ante las autoridades todo el desgreño y a sus protagonistas”, afirmó durante su intervención.

En paralelo, anunció una reingeniería de procesos apoyada en tecnología e inteligencia artificial para reducir costos y hacer más eficiente a la petrolera.

Gutiérrez sostuvo que su administración buscará que cada peso invertido genere un mayor rendimiento y que Ecopetrol recupere el valor que, a su juicio, ha perdido en los últimos años.

Como parte de los cambios anunciados, también confirmó que Ecopetrol tendrá una sede alterna en Barranquilla.

El nuevo presidente resumió su llegada a la compañía como un proceso de renovación, con la intención de fortalecer sus operaciones, ampliar las reservas y recuperar el protagonismo de la petrolera estatal.

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