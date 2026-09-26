Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció un viraje en la política energética de Colombia al confirmar la reactivación de la exploración de petróleo y gas. Durante la ceremonia de posesión de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol, realizada en Santa Marta, de la Espriella manifestó que su administración permitirá la firma de nuevos contratos de hidrocarburos, abriendo la puerta incluso a proyectos de fracking, técnica de extracción que estuvo en el centro del debate nacional.

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Este anuncio constituye una ruptura significativa frente a la gestión anterior. De acuerdo con lo señalado por el mandatario, su enfoque se centra en fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de recursos energéticos del exterior. De la Espriella enfatizó: “Mi Gobierno reabre plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking, a lo que dé, como dije en campaña, con absolutamente todos los criterios de responsabilidad ambiental”. Con ello, el presidente subrayó que, aunque se impulsará este tipo de proyectos, la preocupación por el medio ambiente se mantendrá como un criterio relevante.

La posición tomada implica dejar atrás el modelo que se implementó durante el Gobierno de Gustavo Petro. Bajo aquella administración, se priorizó la reducción de nuevos contratos de exploración como parte de una estrategia de transición energética enfocada en fuentes más limpias. En contraste, el planteamiento actual busca la llamada soberanía energética, fortaleciendo la producción interna de hidrocarburos.

Durante su intervención, de la Espriella también instó a “dejar la histeria ambiental”, dejando ver una postura crítica frente a la oposición que ha recibido el desarrollo de proyectos como el fracking. Este término, anglicismo que hace referencia a la fracturación hidráulica, es una técnica usada para extraer petróleo y gas no convencional y ha sido objeto de controversia debido a su impacto ambiental.

Por su parte, Joaquín Gutiérrez, ahora presidente de Ecopetrol, asumió el reto de incrementar la actividad exploratoria, incorporar nuevas reservas y asegurar el abastecimiento de gas para el país, en línea con la nueva dirección anunciada por el Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la reactivación del fracking en Colombia según la nueva política energética?

La reactivación del fracking, según lo expresado por el presidente Abelardo de la Espriella, refleja la intención de aumentar la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, bajo criterios de responsabilidad ambiental. Este cambio representa un giro respecto a las restricciones establecidas en el anterior Gobierno y busca fortalecer la soberanía energética colombiana.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella critica la transición energética previa?

El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó la transición energética llevada a cabo en el Gobierno de Gustavo Petro porque, según él, esa política incrementó la dependencia de recursos energéticos del exterior. Por ello, su administración dará prioridad a la producción nacional y a la recuperación de reservas mediante nuevos contratos y mayor exploración, con el propósito de garantizar el abastecimiento y la autosuficiencia energética colombiana.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.