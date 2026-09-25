Por: El Espectador

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Si usted es de quienes disfrutan de una taza de café en la mañana y acostumbra a dejar el resto en la cafetera para beberlo después, seguramente ha notado un cambio perceptible en el sabor cuando decide recalentarlo. Recalentar el café suele dejar un sabor más amargo, fuerte o, simplemente, menos atractivo en comparación con el que tiene recién hecho. Esto plantea una duda común: ¿por qué el café pierde calidad al recalentar y puede hacer algo para evitarlo?

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Para entender qué sucede, es clave revisar el proceso detrás de una taza de café bien preparada. Según la Escuela de Café de República Dominicana, el sabor final de la bebida depende de muchos factores, desde la selección del grano hasta el método de preparación. En lugares donde se cuidan los detalles, como ocurre con los cafés de especialidad, se controla la molienda, la temperatura, el tiempo de extracción y la proporción utilizada, precisamente para conservar los matices de sabor y aroma que cada grano ofrece.

El café está compuesto por cientos de sustancias, entre ellas la cafeína, los ácidos clorogénicos y compuestos fenólicos, que determinan parte de su aroma, cuerpo y sabor. Cuando usted recalienta café que lleva varias horas preparado, se da un deterioro. Esto ocurre por varios motivos: muchas sustancias aromáticas del café son volátiles y, tanto el paso del tiempo como el nuevo golpe de calor, facilitan que desaparezcan, haciendo que el café pierda riqueza aromática. El calor prolongado o repetido puede provocar que determinados ácidos y compuestos fenólicos se descompongan, acentuando lo amargo y eliminando sabores agradables. Además, la oxidación natural en contacto con el aire modifica también el perfil organoléptico, debilitando el aroma y haciendo el sabor menos fresco.

Por este motivo, recalentar el café nunca será igual a mantener constante la temperatura de una bebida recién hecha: el tiempo transcurrido y la exposición al oxígeno contribuyen al cambio indeseado en el sabor. Aunque no existe una manera infalible de recuperar el gusto original, hay algunas estrategias sencillas que pueden ayudar: lo mejor es preparar solamente la cantidad necesaria, transferir el café recién hecho a un termo para conservarlo caliente sin volver a calentarlo, probarlo en versiones frías si sobra, o calentar de forma suave sin hervir para limitar los daños en su sabor.

En conclusión, la clave para disfrutar de un café de mejor sabor está en consumirlo poco después de su preparación o almacenarlo adecuadamente, evitando recalentados que inevitablemente afectan sus propiedades sensoriales, como confirmaron fuentes especializadas.

¿Por qué el café sabe diferente cuando lo recalienta?

El café pierde calidad de sabor al recalentarlo porque el calor y la exposición al oxígeno descomponen compuestos responsables de su aroma y agravan las notas amargas, según la Escuela de Café de República Dominicana. Además, las sustancias volátiles que le otorgan su característico perfil sensorial se evaporan o alteran tras varias horas de contacto con el medio ambiente y nuevos ciclos de calor.

¿Cómo evitar que el café se vuelva amargo al recalentar?

La forma más efectiva de evitar que el café se torne más amargo al recalentarlo es preparar únicamente la cantidad que va a consumir. Si necesita conservarlo por más tiempo, puede guardarlo en un termo térmico inmediatamente después de prepararlo. Si opta por recalentarlo, hágalo suavemente, sin dejarlo hervir; también puede aprovechar el sobrante para preparar bebidas frías, así evita modificar su sabor original.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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