Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El café se ha consolidado como una de las principales fuentes de cafeína en la alimentación diaria. Sin embargo, su impacto en la salud depende de factores diversos como la cantidad que se toma, el tipo de preparación y las características individuales de quien lo consume. Según revisiones recogidas por la American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón), el hábito de tomar café de manera regular y moderada no está relacionado con un aumento del riesgo cardiovascular, aunque cada caso puede variar.

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No todos los cafés son iguales, lo que implica que los efectos sobre el organismo tampoco lo son. Preparaciones como el espresso, el café filtrado, el café instantáneo o el elaborado en prensa francesa pueden aportar distintas cantidades de cafeína. Un dato relevante mencionado en el texto es que los cafés preparados sin filtro conservan un mayor contenido de cafestol. Se trata de un compuesto que tiene la capacidad de incrementar el colesterol LDL, conocido comúnmente como colesterol ‘malo’. Este aspecto cobra importancia, ya que muchas personas desconocen que la preparación influye directamente en la composición química de la bebida y, en consecuencia, en los riesgos o beneficios para el organismo.

Otro punto fundamental que resaltan los especialistas es la diferencia entre el café y las bebidas energéticas. Mientras el primero puede formar parte de la dieta cotidiana, las bebidas energéticas generalmente cuentan con una concentración de cafeína muy elevada. Además, en el caso del café, el contenido calórico puede aumentar por la adición de ingredientes como azúcar, siropes o crema. Por ello, los expertos advierten que no basta con limitar el número de tazas, sino que resulta esencial evaluar la cantidad real de cafeína que se está ingiriendo, así como los elementos extras que acompañan la bebida. Esta visión completa permite tomar decisiones informadas sobre el consumo, con el fin de cuidar tanto la salud cardiovascular como el bienestar general. Los datos citados muestran que la moderación y la conciencia sobre lo que se añade al café o al tipo de preparación son claves para disfrutar sus beneficios sin elevar los riesgos.

¿Qué efectos tiene el consumo moderado de café en la salud cardiovascular?

De acuerdo con la American Heart Association, la ingesta habitual y moderada de café no se relaciona con mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, factores como el tipo de preparación y las condiciones de salud individual pueden influir en los posibles efectos sobre el corazón.

¿Por qué es importante el tipo de preparación del café para la salud?

El método de preparación determina la cantidad de compuestos como la cafeína y el cafestol, este último presente sobre todo en cafés no filtrados. El cafestol puede aumentar el colesterol LDL, por lo que conocer cómo se prepara el café ayuda a tomar decisiones más informadas sobre su consumo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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