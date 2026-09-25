Por: El Espectador

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Durante los días 26 y 27 de septiembre, Colombia se convertirá en el escenario de una movilización cultural sin precedentes. Un total de 254 artistas protagonizarán funciones de teatro, danza, títeres y música en espacios de 12 ciudades del país. De acuerdo con información entregada por el Ministerio de las Culturas, 209 de estos artistas proceden de 22 teatros y 15 compañías que han sido especialmente golpeados por el terremoto del 10 de agosto. Este evento obligó a reorganizar actividades y ajustarse a las nuevas condiciones impuestas por los daños registrados en la infraestructura cultural.

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La emergencia llevó al ministerio a advertir que el sismo “dejó afectaciones en infraestructuras culturales de varias regiones y comprometió la circulación, el trabajo y el encuentro de artistas, colectivos, gestores y trabajadores de la cultura de estos territorios”. En respuesta, surgió la propuesta “Escenarios Solidarios”, una jornada que reemplaza el Día de los Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales, inicialmente planeado para agosto. Además de las presentaciones artísticas, los teatros funcionarán como puntos de acopio de alimentos no perecederos destinados a apoyar comunidades culturales de Cali, Chocó, Pereira y Manizales. Esta tarea se realiza en conjunto con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco).

Todo esto ocurre en un contexto de movilización del sector cultural. La misma semana del anuncio, artistas y gestores protestaron frente a la sede del Ministerio de las Culturas reclamando la suspensión de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. Es un momento en el que el apoyo y la protección a la cultura se han convertido en demandas urgentes.

Otro sector gravemente afectado fue el cinematográfico. De acuerdo con el Ministerio, cerca de 150 salas de cine operadas por 12 compañías reportaron daños en regiones como Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Frente a este escenario, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) aprobó 600 millones de pesos colombianos, que serán otorgados a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) con un máximo de 50 millones por compañía para cubrir reparaciones.

Estos recursos podrán apoyar obras concluidas entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2026. Según Paola Holguín, ministra de Cultura, la medida refuerza el compromiso de respaldar el ecosistema cinematográfico del país. Además, Claudia Triana Soto, directora de Proimágenes Colombia, recordó el enorme valor de la experiencia colectiva de asistir al cine, destacando que la sala oscura ofrece una dimensión única que perdura a pesar de la multiplicidad de alternativas tecnológicas para ver películas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles teatros y salas de cine resultaron afectados por el terremoto en Colombia?

De acuerdo con datos del Ministerio de las Culturas, 22 teatros y 15 compañías teatrales, así como cerca de 150 salas de cine pertenecientes a 12 compañías sufrieron daños tras el terremoto del 10 de agosto, especialmente en las regiones de Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

¿Qué es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y cómo se utilizará en la emergencia?

El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) es un instrumento creado para apoyar y fortalecer el sector cinematográfico en Colombia. Según el Ministerio de las Culturas, tras el sismo, este fondo destinará hasta 600 millones de pesos para la recuperación de las salas de cine afectadas, asignando un máximo de 50 millones por compañía, exclusivamente para obras de reparación física realizadas entre agosto de 2023 y noviembre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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