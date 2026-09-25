Por: El Espectador

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La plenaria del Concejo de Bogotá se encuentra en pleno análisis y votación de la reforma tributaria propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán. Este proyecto de acuerdo, denominado Acuerdo por una Ciudad Inteligente, unifica dos ponencias y presenta cambios significativos para propietarios de vivienda, pequeños comercios, restaurantes, bancos, concesionarios y empresas que operan en la capital. La iniciativa tiene objetivos claros: atraer inversión, incentivar la creación de empleo formal, modernizar el sistema de alumbrado público y mejorar el recaudo distrital. Según El Espectador, ya fueron aprobados nuevos cobros y beneficios tributarios, aunque el articulado puede seguir sufriendo modificaciones durante el segundo debate de la plenaria.

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El proyecto introduce importantes modificaciones al impuesto de Industria y Comercio (ICA), eliminando dos tributos existentes y ofreciendo alivios económicos tanto a empresas como a personas con obligaciones pendientes. De acuerdo con la propuesta, más de la mitad de las empresas bogotanas obtendría una reducción en la tarifa del ICA; 275 actividades económicas pagarían menos, mientras 169 verían incrementos. Adicionalmente, se planea aplicar una novedosa sobretasa al impuesto predial enfocada en financiar la modernización del alumbrado público, cuyo cobro recaería en viviendas de estratos 4, 5 y 6, y en predios comerciales e industriales. Los estratos 1, 2 y 3 estarían exentos, siempre que la base gravable de su predial no supere los 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), aproximadamente $1.047 millones en 2026.

La reforma arroja beneficios y aterriza escenarios de alivio fiscal. Personas naturales con deudas tributarias podrían obtener una reducción significativa en intereses y sanciones, siempre y cuando paguen el capital antes del 21 de diciembre de 2026. Para los negocios, las variaciones del ICA dependen de su actividad económica y nivel de ingresos. Destaca la eliminación de los impuestos de Publicidad Exterior Visual y Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos, aunque los permisos de publicidad seguirán sujetos a controles urbanos.

Con respecto a la sobretasa del alumbrado, El Espectador precisa que se cobrará a partir del primero de enero de 2027 y se sumará al recibo del impuesto predial. El costo estimado para estrato 4 sería de $132.000 anuales; para estrato 5, $228.000; y para estrato 6, $348.000. Para predios comerciales, industriales y financieros, la tarifa sería mayor, dependiendo del valor de su avalúo.

Finalmente, la reforma aún no está aprobada en su totalidad. Aunque las comisiones de Hacienda ya dieron el visto bueno al texto base, la plenaria del Concejo aún puede modificar su contenido antes de la sanción final del alcalde y la publicación oficial.

¿Cómo afectaría la reforma tributaria de Bogotá a los propietarios de vivienda?

La reforma propuesta por el Distrito impactaría principalmente a propietarios de estratos 4, 5 y 6, así como a predios comerciales, industriales y financieros, mediante una sobretasa que se agregará al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público. Los estratos bajos quedarían exentos si no superan el límite de 20.000 UVT, según la información de El Espectador.

¿Qué significa ICA en el contexto de la reforma tributaria de Bogotá?

ICA se refiere al impuesto de Industria y Comercio, un tributo que deben pagar negocios y empresas con ingresos superiores a ciertos límites anuales. La reforma modifica su estructura tarifaria, reduciendo el monto que pagan más de 275 actividades y aumentando para 169; la finalidad es simplificar el proceso y dar alivios fiscales a sectores específicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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