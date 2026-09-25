Los bolsillos de los bogotanos se preparan para un nuevo ajuste fiscal a partir de 2027. Tras un segundo debate en la plenaria del Concejo de Bogotá, y con una votación de 24 votos a favor y 20 en contra, se aprobó formalmente la creación de una sobretasa al impuesto predial destinada a financiar la modernización y operación del sistema de alumbrado público de la capital.

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La medida, enmarcada dentro de los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026 e impulsada como parte de la iniciativa de “Ciudad Inteligencia” de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, no solo recaerá sobre los hogares, sino que también alcanzará a los predios de carácter comercial, industrial y financiero distribuidos por todo el territorio distrital.

¿Cuánto le costará la nueva sobretasa a su bolsillo?

De acuerdo con las proyecciones financieras presentadas por el Distrito durante el debate en la corporación edilicia, el impacto económico estará segmentado según la estratificación y el valor catastral del inmueble. Las estimaciones oficiales calculan que el pago promedio mensual será de aproximadamente:

Estrato 4: $11.000 mensuales.

Estrato 5: $19.000 mensuales.

Estrato 6: $29.000 mensuales.

No obstante, las autoridades aclararon que estos valores corresponden a promedios generales y que el cobro final estará estrictamente vinculado a la base del impuesto predial, por lo que variará según las características específicas y el uso de cada propiedad.

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¿Quiénes se salvan del cobro y qué pasa con los estratos bajos?

El nuevo gravamen contempla ciertas exclusiones y candados para proteger a los sectores más vulnerables de la ciudad. Para los residentes de estratos 1, 2 y 3, el proyecto establece que estarán exentos del pago siempre y cuando la base utilizada para calcular su impuesto predial no supere las 20.000 UVT, un tope que equivale a cerca de $1.047 millones para este 2026.

Esto significa que el estrato socioeconómico por sí solo no garantiza la exención absoluta: cualquier vivienda de estratos 1, 2 o 3 cuyo avalúo supere el límite establecido quedará automáticamente sujeta a la sobretasa. Adicionalmente, la normativa incluye salvavidas especiales para hogares que se encuentren plenamente identificados en condiciones de pobreza o vulnerabilidad extrema.

¿En qué se invertirá este dinero?

Desde el Palacio Liévano se defendió la necesidad de este recaudo argumentando que los recursos serán inyectados directamente en la transformación tecnológica de la infraestructura lumínica de la ciudad. El plan contempla migrar hacia un sistema de iluminación 100 % con tecnología LED, acompañado de redes de telegestión y sistemas de internet de las cosas.

La apuesta del Distrito es que esta nueva red de postes y luminarias sirva también como plataforma para potenciar servicios adicionales en materia de seguridad ciudadana, conectividad y movilidad urbana. El paquete de medidas también trae consigo modificaciones al impuesto de Industria y Comercio (ICA), incentivos tributarios y alivios económicos para contribuyentes con pendientes fiscales, marcando el pulso financiero que los bogotanos comenzarán a vivir a partir del próximo año.

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