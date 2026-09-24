Las autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado durante la noche del miércoles 23 de septiembre en la localidad de Engativá, en Bogotá.
El caso se conoció luego de que habitantes del sector alertaran a la Policía sobre la presencia de una persona que, aparentemente, se encontraba gravemente herida.
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De acuerdo con la información conocida por Citytv, los uniformados acudieron al lugar después de recibir el reporte ciudadano. Sin embargo, cuando llegaron al punto señalado, encontraron al hombre sin signos vitales.
Ante la situación, los policías procedieron a acordonar la zona con el propósito de preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.
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Las autoridades deberán adelantar la inspección del lugar y las labores de investigación correspondientes para establecer qué ocurrió antes del hallazgo y determinar si se trató de una muerte violenta.
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