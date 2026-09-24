Las autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado durante la noche del miércoles 23 de septiembre en la localidad de Engativá, en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

El caso se conoció luego de que habitantes del sector alertaran a la Policía sobre la presencia de una persona que, aparentemente, se encontraba gravemente herida.

(Lea también: Murió reconocido ‘influencer’ luego de grave accidente que sufrió en su moto y hay conmoción)

De acuerdo con la información conocida por Citytv, los uniformados acudieron al lugar después de recibir el reporte ciudadano. Sin embargo, cuando llegaron al punto señalado, encontraron al hombre sin signos vitales.

Lee También

Ante la situación, los policías procedieron a acordonar la zona con el propósito de preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

(Lea también: “Lo torturaron”: habló la hermana del conductor que fue hallado muerto en un caño de Bogotá)

De acuerdo con la información preliminar entregada, la víctima presentaba un impacto de bala en su cuerpo.

La vía permaneció cerrada durante varias horas mientras el equipo de criminalística adelantaba las diligencias correspondientes. Por otro lado, habitantes del sector manifestaron su preocupación por la situación de seguridad.

Las autoridades deberán adelantar la inspección del lugar y las labores de investigación correspondientes para establecer qué ocurrió antes del hallazgo y determinar si se trató de una muerte violenta.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)