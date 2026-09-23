Un violento episodio de intolerancia alteró la tranquilidad de la localidad de Chapinero. Los hechos se registraron sobre el sector de la carrera 9 con calle 47, muy cerca de la zona universitaria, donde supuestos barristas protagonizaron una persecución que por poco termina en tragedia.

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De acuerdo con información preliminar conocida por Pulzo.com, el hecho respondería a un aparente conflicto personal, en el cual los atacantes venían siguiendo a los afectados desde cuadras atrás a bordo de un taxi.

El seguimiento terminó abruptamente frente a la entrada de la Universidad Católica, sitio donde a esa hora se llevaban a cabo ceremonias de graduación. En ese punto, los sujetos descendieron del vehículo e inicialmente la emprendieron contra varios estudiantes y transeúntes que se encontraban en el lugar, generando momentos de gran tensión y pánico que obligaron a la comunidad a correr despavorida para poner sus vidas a salvo.

En las imágenes capturadas por la comunidad se observa el momento exacto en el que el joven es agredido violentamente por varios individuos, quienes lo atacaron en gavilla. Tras la agresión, el interior del establecimiento comercial quedó con graves rastros de sangre en el piso, evidenciando la magnitud de las heridas por arma blanca que sufrió la víctima, la cual tuvo que ser auxiliada de urgencia y trasladada a un centro asistencial.

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Minutos después de la alerta ciudadana, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el punto para controlar la situación, dispersar a los involucrados y asegurar la escena. Las autoridades analizan los registros de video para identificar plenamente a los agresores, establecer las motivaciones reales del ataque y dar con el paradero de los responsables de este intento de homicidio.

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