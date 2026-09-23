La muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años, ocurrida el pasado domingo 20 de septiembre tras un procedimiento policial en el sector de Caracolí —zona limítrofe entre la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha—, derivó en decisiones administrativas drásticas. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Soacha confirmó la separación del cargo de los siete uniformados que participaron en la intervención.

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A través de un comunicado oficial, la institución señaló que se dispuso la medida “de conformidad con lo previsto en la Ley 1952 del 2019”, al tiempo que reiteró su respeto por los derechos fundamentales y los principios que rigen el uso legítimo de la fuerza. La determinación se toma en medio del profundo rechazo de la comunidad y los reclamos de la familia por esclarecer las circunstancias del caso.

De acuerdo con los testimonios y los registros audiovisuales capturados por los habitantes de la zona, el procedimiento se tornó violento cuando Balanta fue detenido y esposado. Según las grabaciones y denuncias preliminares, mientras permanecía en el suelo el hombre habría recibido golpes y varias descargas de un dispositivo de inmovilización eléctrica.

Tras la intervención, Balanta fue trasladado a la estación de Policía de Cazucá. Estando en el lugar, comenzó a presentar fuertes dolores en el pecho antes de perder el conocimiento. Ante la gravedad de su condición, fue llevado de urgencia al Hospital Luis Carlos Galán de Soacha, donde los médicos confirmaron su fallecimiento hacia las 7:30 de la noche.

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