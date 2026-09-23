A partir de este sábado 26 de septiembre, salir de Bogotá por el norte contará con una nueva alternativa vial. La Secretaría Distrital de Movilidad pondrá en marcha una prueba piloto que modificará temporalmente el sentido de la carrera Séptima, permitiendo que funcione de manera exclusiva hacia el norte entre las calles 193 y 245.

Sigue a PULZO en Discover

La medida operará inicialmente durante cuatro sábados, en el horario comprendido entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. Según cifras de la entidad, el objetivo principal es distribuir de mejor manera el flujo vehicular que suele saturar la Autopista Norte, corredor por el cual salen cerca de 5.300 vehículos durante las mañanas de los fines de semana.

Durante las cuatro horas que dure el contraflujo, los conductores que se dirijan hacia el sur no podrán transitar por este tramo de la Séptima. Como ruta alterna, Movilidad indicó que los ciudadanos deberán tomar la Autopista Norte hasta la calle 183 y desde allí avanzar hacia el oriente para empalmar con el corredor.

Del mismo modo, la ruta rural 18-14 Torca–Tibabita modificará temporalmente su trayecto. Los vehículos saldrán de la calle 187 por el costado occidental de la Autopista Norte hacia el sur, tomarán la calle 183 al oriente para conectar con la Séptima, continuarán hacia el norte hasta la calle 245, y retornarán por la autopista tras avanzar hacia el norte hasta el retorno situado antes del peaje Andes.

Lee También

Para garantizar el orden vial, mitigar traumatismos y orientar a los ciudadanos, la zona contará con la presencia de integrantes del Grupo Guía, agentes de tránsito y personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

La secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que la iniciativa responde a las solicitudes ciudadanas de contar con nuevas opciones de salida los fines de semana. “Vamos a medir su efectividad y el comportamiento del tráfico para, con estos resultados, definir si la implementamos de forma permanente”, puntualizó la funcionaria. Tras las cuatro semanas de prueba, el Distrito evaluará los resultados logrados para determinar si la medida se mantiene de manera definitiva o requiere ajustes operativos.

* Pulzo.com se escribe con Z