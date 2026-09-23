La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló en primicia detalles del allanamiento realizado el pasado viernes 18 de septiembre a un apartamento ubicado a escasas cuadras de la sede principal de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá. El operativo judicial busca esclarecer el origen del disparo que atravesó una ventana del piso 26 del ente de control a finales de agosto, generando alerta entre funcionarios judiciales y de la Corte Suprema.

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En una fase inicial, las versiones preliminares apuntaban a que el hecho podría estar vinculado con retaliaciones derivadas de decisiones en contra del condenado exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez, en las que participaron procuradores delegados. Sin embargo, las pesquisas giraron hacia el propietario del inmueble allanado: un teniente retirado de la Armada Nacional que permaneció 14 años en la institución hasta 2024.

Durante la diligencia de allanamiento —efectuada a tan solo 170 metros de la Procuraduría—, las autoridades incautaron diversos elementos que el exoficial utilizaba durante su paso por la fuerza naval, además de su teléfono celular. Posteriormente, el lunes 21 de septiembre, el exmilitar rindió interrogatorio ante la Fiscalía 66 de Seguridad Pública, donde se le cuestionó por sus movimientos entre el 27 y el 31 de agosto, periodo en el que se habría perpetrado el impacto.

Fuentes judiciales señalaron que el exoficial no cuenta con un arma de dotación vigente ni con permisos de porte o tenencia inscritos, y preliminarmente no admitió haber accionado un arma de fuego. No obstante, se constató que el edificio cuenta con vista directa hacia la sede de la entidad de control.

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A través de un comunicado oficial, el abogado penalista Sergio Clavijo, apoderado del exoficial, confirmó que su cliente asistió de manera voluntaria a la diligencia de interrogatorio como indiciado. “Nuestra oficina reconoce que la investigación de posibles atentados contra funcionarios que administrar justicia debe adelantarse con total rigurosidad y celeridad. Pero desde este momento se les indica a las autoridades y medios de información que los hechos no son constitutivos de presuntos atentados”, señaló el jurista, agregando que su defendido ejercerá su derecho a la defensa para desvirtuar las tesis de la Fiscalía.

Paralelamente, la defensa del exgobernador ‘Kiko’ Gómez, en cabeza del abogado Juan Felipe Criollo, radicó una insistencia para que su cliente sea escuchado en declaración jurada, reiterando el rechazo absoluto a los señalamientos que lo vinculan tanto con el ataque a la Procuraduría como con supuestas amenazas a funcionarios judiciales.

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