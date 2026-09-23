Por: El Espectador

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El Concejo de Bogotá se encuentra en la fase final de debate del proyecto de reforma tributaria propuesto por el Distrito, una iniciativa que busca recaudar 1,26 billones de pesos anualmente a través de modificaciones en los impuestos predial y de Industria y Comercio (ICA). La discusión, que se ha extendido por diversas intervenciones de concejales, asociaciones gremiales y representantes de la Alcaldía, llegó este miércoles a un punto clave: la votación definitiva. Sin embargo, este proceso se vio retrasado luego de que la concejal Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, presentara un impedimento debido a supuestas controversias con autoridades administrativas o jurisdiccionales, aunque ella negó tener intereses personales involucrados. De acuerdo con la normativa vigente, la decisión sobre el impedimento debía ser tomada por el pleno del Concejo, lo que llevó al retiro temporal de su bancada para evitar influir en la votación.

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El trámite, que históricamente ha sido rápido en casos similares, se complicó por la falta de quórum, extendiéndose por 40 minutos. El presidente del Concejo, Humberto ‘Papo’ Amín, dio una última oportunidad otorgando 30 minutos adicionales para la llegada y registro de más cabildantes, pero solo se alcanzaron 20 votos negativos de los 23 requeridos para avanzar. Tras la declaración del cierre de la sesión, se registró la llegada de cuatro concejales cuyo voto resultaba crucial, por lo que la votación definitiva se reprogramó para el jueves 24 de septiembre a las 9 de la mañana. La jornada arrancará nuevamente decidiendo el impedimento de Bernal, y solo si se cumple el quórum, Bogotá conocerá el desenlace de este segundo intento de reforma tributaria distrital, como lo reportó El Espectador.

En torno a las posiciones políticas, los bloques están marcados: la oposición del Pacto Histórico rechazará la reforma excepto en temas puntuales como ‘pobreza oculta’ y bienes patrimoniales. El Centro Democrático también anunció posiciones negativas, pidiendo suprimir diez puntos específicos, y la Alianza Verde aún busca consenso interno. Por otro lado, partidos de gobierno como el Liberal y Nuevo Liberalismo indican respaldo mayoritario, mientras representantes de otras bancadas esperan definir su posición tras consultas adicionales. Las bancadas minoritarias presentan tanto votos a favor como en contra, en parte porque algunos concejales tienen proyectos alternos relacionados con alivios tributarios. La sesión, que mantiene a la ciudad expectante, evidenció lo ajustado del balance político y el debate entre la necesidad de recaudar recursos y las dudas sobre los nuevos impuestos planteados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos más polémicos de la reforma tributaria en Bogotá?

Los aspectos más debatidos de la reforma tributaria incluyen el aumento de la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio para el sector financiero, la nueva carga tributaria sobre la ‘pobreza oculta’ y la inclusión de bienes patrimoniales, según lo explicado en las intervenciones de concejales y reportes de El Espectador. Esto ha llevado a divisiones internas, especialmente en partidos de oposición.

¿Qué consecuencias tendrá la reforma tributaria para Bogotá si se aprueba?

Si la reforma es aprobada, el Distrito podría recaudar anualmente hasta 1,26 billones de pesos, fortaleciendo la financiación para el desarrollo urbano y proyectos sociales de la ciudad. Sin embargo, hay preocupación respecto al impacto de los nuevos impuestos sobre distintos sectores y sobre las personas en situación de pobreza oculta.

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