Por: El Espectador

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El ajo es un ingrediente indispensable en la cocina de muchas personas, reconocido por aportar un sabor y aroma muy característicos a preparaciones diversas como guisos, sopas, adobos y salsas. Los dientes de ajo, protegidos por una piel blanca o morada, contienen compuestos como la aliina, que, al cortarse o triturarse, se transforma en alicina, responsable del olor tan identificable de este alimento, de acuerdo con datos mencionados en el texto original.

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En el ámbito de la cocina doméstica, suele ser común que usted pele varios dientes de ajo para dejar listos aquellos ingredientes que usará durante la semana. Sin embargo, la práctica de almacenar estos dientes de ajo en aceite durante varios días puede representar un riesgo para la salud. Según lo reportado por la Universidad Estatal de Oregón, ubicada en Estados Unidos, aunque es posible conservar dientes de ajo pelados en aceite, es indispensable mantenerlos refrigerados y consumirlos en un periodo máximo de cuatro días. Esta advertencia se debe a que, después de ese tiempo, el ajo en aceite puede crear un ambiente con bajo contenido de oxígeno, condiciones ideales para el crecimiento de la bacteria Clostridium botulinum.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta bacteria puede elaborar toxinas peligrosas que causan botulismo, una intoxicación alimentaria grave. Por esa razón, las recomendaciones insisten en que usted no debe dejar dientes de ajo pelados en aceite por semanas en el refrigerador ni, mucho menos, almacenarlos fuera de la nevera; hacerlo aumenta el riesgo de intoxicaciones severas.

En cuanto al almacenamiento adecuado, la Universidad Estatal de Utah recomienda que, si se trata de una cabeza de ajo completa, lo más seguro es guardarla en un lugar fresco, seco, oscuro y bien ventilado, como una canasta o bolsa de papel. Es preferible no separar los dientes de la cabeza hasta el momento de requerirlos, ya que, con la piel intacta, el ajo se conserva mejor. Si los dientes ya están pelados, experta de la Universidad de Iowa aconseja ponerlos en un recipiente limpio y cerrado dentro de la nevera, donde deberían usarse en el transcurso de una semana. Por ello, si solo necesita un diente, lo mejor es pelarlo en el instante justo antes de usarlo y refrigerar el resto solo durante unos pocos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué guardar ajo pelado en aceite puede causar botulismo?

El ajo pelado inmerso en aceite y conservado durante varios días promueve un ambiente con muy poco oxígeno, algo que favorece la proliferación de la bacteria Clostridium botulinum. Esta bacteria produce toxinas que pueden provocar botulismo, una intoxicación alimentaria grave, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso, la Universidad Estatal de Oregón aconseja refrigerar y consumir el ajo en menos de cuatro días si está en aceite.

¿Cuál es la mejor manera de conservar ajo fresco en casa?

Para mantener el ajo fresco, la Universidad Estatal de Utah sugiere guardarlo entero y sin pelar en un lugar fresco, seco, oscuro y con buena circulación de aire, como una canasta o una bolsa de papel. Separar y pelar los dientes solo cuando se vayan a usar ayuda a conservar su sabor y propiedades por más tiempo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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