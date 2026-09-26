Por: El Espectador

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El senderismo se ha convertido en una de las actividades preferidas por quienes buscan escapar de la rutina citadina y establecer un contacto más cercano con la naturaleza. Sin embargo, la presencia de más visitantes en áreas naturales plantea un reto: ¿cómo disfrutar y aprovechar estos territorios sin comprometer los delicados ecosistemas que se quieren explorar? De acuerdo con información presentada por la Fundación Cerros de Bogotá y la iniciativa LiveHappy, en el Santuario Las Moyas, ubicado en los Cerros Orientales de Bogotá, distintos sectores han unido esfuerzos para que el turismo de naturaleza se traduzca en conservación, oportunidades para las comunidades y una relación más armónica con el entorno.

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Las Moyas atraviesa un paisaje de bosque altoandino que llega a los 3.300 metros de altitud. Su creciente popularidad ha impulsado la implementación de un modelo de acceso regulado: los visitantes deben reservar y son acompañados por ecoGuardianes, personas formadas provenientes de los barrios cercanos. Parte de los ingresos generados en estos recorridos se reinvierte en proyectos de restauración ecológica y mantenimiento del sendero, contribuyendo así al conocimiento y protección del territorio.

Este sendero se sitúa dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, un espacio que contiene ecosistemas de bosque, subpáramo y páramo. Según Diana Wiesner, directora de la Fundación Cerros de Bogotá, la mejor forma de conservar estos territorios no es aislándolos, sino implementando modelos sostenibles donde la comunidad tenga un rol activo. Prueba de ello es la Fundación EcoGuardianes, un proyecto que fomenta la formación, el empleo y el liderazgo juvenil en la zona, tal como explica Daniel Peña, integrante de la fundación y habitante del sector San Luis.

El modelo de Las Moyas ha sido apoyado también por la empresa Topara, que, según Benny Bursztyn, su fundador, destina más del 1 % de sus ventas a la conservación y el desarrollo comunitario. La meta es que los beneficios no solo lleguen a las empresas o los turistas, sino también a quienes viven en el entorno de los cerros, permitiéndoles participar y apropiarse de su territorio.

Visitar Las Moyas implica recorrer 3,4 kilómetros desde los 2.705 hasta los 3.309 metros sobre el nivel del mar, con dificultad media. El acompañamiento de un ecoGuardián es obligatorio, y la reserva previa asegura un acceso controlado. La recomendación central es respetar el ecosistema: no salirse del sendero, cuidar la flora y fauna, y no dejar residuos. Así, el turismo puede convertirse en una plataforma para proteger los cerros y transformar la experiencia de ciudad y naturaleza.

¿Qué es la Fundación EcoGuardianes en Las Moyas y cómo funciona?

La Fundación EcoGuardianes es una iniciativa liderada en el sendero Las Moyas, conformada por personas de comunidades cercanas, principalmente jóvenes. Su objetivo es generar espacios de formación, empleo y liderazgo relacionados con la conservación de los Cerros Orientales, involucrando directamente a quienes viven allí en la operación turística y los procesos de restauración ambiental.

¿Cómo es el acceso y qué recomendaciones hay para visitar el sendero Las Moyas?

El acceso al sendero Las Moyas está regulado y requiere reserva previa. El sendero tiene una dificultad media, con tramos de ascenso que exigen buena condición física pero no experiencia técnica. Se recomienda llevar ropa y calzado apropiados, agua, comida ligera y protección solar. Es fundamental seguir el recorrido designado, no alterar la vegetación, no dejar residuos y respetar las indicaciones de los ecoGuardianes para proteger el ecosistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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