Por: Portal Bogotá

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AURA se presenta en Bogotá como una iniciativa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) para fortalecer y acompañar a quienes impulsan las artes, saberes y la vida comunitaria en la capital. Este programa es un espacio abierto y diverso, pensado para todos aquellos que desean involucrarse en la gestión y desarrollo cultural en sus territorios. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la alcaldía, la invitación está dirigida a cualquier ciudadano mayor de 14 años sin necesidad de experiencia previa ni títulos académicos, con el objetivo de fomentar la participación intergeneracional y la construcción colectiva de iniciativas culturales.

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La metodología de AURA se fundamenta en una agenda pedagógica distribuida en cuatro módulos, desarrollados entre los meses de octubre y diciembre. El primer módulo, “Identifico para transformar”, está centrado en entender el ecosistema cultural de Bogotá, apreciar su impacto social, habitar el territorio y contribuir activamente a la construcción de paz. El segundo módulo, “Conecto con el ecosistema”, realza la importancia de la participación, el liderazgo colectivo y el fortalecimiento de lo común en los territorios. Por su parte, “Potencio mi liderazgo”, el tercer módulo, habilita a los participantes con herramientas para la gobernanza cultural, la planeación estratégica y la movilización de recursos, además de permitir la medición del impacto de sus acciones dentro de las comunidades. Finalmente, el cuarto módulo, “Genero el cambio”, busca inspirar la creación de soluciones innovadoras y que los participantes lleven a la acción las visiones construidas a lo largo del proceso.

Un valor agregado de AURA es la presencia de referentes y mentores, como Santiago Trujillo, Miguel Silva, Gustavo Quintero, Jorge Melguizo, Ana María Boada, María Claudia Parias, Blanca Andrea Sánchez y María Ximena Morales, quienes acompañarán las sesiones, brindando orientación y compartiendo sus experiencias con los asistentes. Las actividades se realizarán tanto de manera presencial en distintos puntos de la ciudad, como el CEFE Chapinero, así como virtualmente, para asegurar el acceso de personas de todas las localidades.

Las inscripciones a AURA son gratuitas y usted puede sumarse desde ya si cuenta con 14 años o más y tiene interés en contribuir al desarrollo cultural de Bogotá. El programa inicia actividades en octubre de 2026 y ofrece la posibilidad de participar bajo una modalidad mixta que combina sesiones presenciales y virtuales.

¿Qué es el programa AURA de la Secretaría de Cultura de Bogotá?

AURA es una escuela abierta e incluyente creada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, con el objetivo de formar y fortalecer líderes culturales, gestores y ciudadanos interesados en la cultura. Está dirigida a personas desde los 14 años, sin requerir experiencia previa, y ofrece módulos presenciales y virtuales para quienes deseen participar.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en AURA Bogotá?

El único requisito para participar en AURA es tener 14 años cumplidos o más y el interés por aportar a la cultura y la vida comunitaria en Bogotá. No se exige experiencia ni títulos académicos, y las inscripciones son gratuitas. El proceso puede realizarse de forma presencial y virtual, facilitando el acceso para ciudadanos de todas las localidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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