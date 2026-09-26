Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es una iniciativa que monitorea el estado de los derechos de las mujeres en la capital. Recientemente, la actualización de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) presentó información clave sobre ocho derechos priorizados en la actual Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, resaltando desafíos y avances en la experiencia de mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en la ciudad. Esta actualización, recogida entre finales de 2025 e inicios de 2026, puede consultarse en la nueva herramienta interactiva dispuesta por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG).

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De acuerdo con los resultados, las violencias basadas en género siguen siendo una preocupación relevante. Según la EMEG, 24 de cada 100 mujeres han sufrido por lo menos una de estas violencias en los últimos dos años, bajo los términos previstos en la Ley 1257 de 2008. Además, persisten los retos relacionados con la discriminación, pues 15 de cada 100 mujeres afirman haber sido tratadas de manera despectiva o irrespetuosa durante el último año.

El panorama revela también que las creencias sexistas siguen presentes: 84 de cada 100 mujeres reconocen haber interiorizado ideas relacionadas con el denominado “sexismo benevolente”, que aunque pueden parecer protectoras, refuerzan estereotipos negativos sobre las capacidades y roles femeninos. En el ámbito político, el 12 % de mujeres encuestadas está de acuerdo con que “los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres”.

La encuesta aporta datos preocupantes sobre salud mental: 55 de cada 100 mujeres reportan síntomas relacionados con agotamiento, soledad o problemas para dormir en la última semana. En materia laboral, el 56 % tiene el trabajo remunerado como actividad principal; en la educación, el 22 % alcanza como mayor nivel el bachillerato incompleto o inferior.

Respecto al hábitat, el 73 % convive en hogares que requieren cuidados especiales, reportando condiciones adecuadas para la movilidad de personas con discapacidad, mayores de 80 años o aquejadas por enfermedades crónicas. Así, la EMEG actualizada se convierte en una herramienta esencial para el seguimiento y orientación de políticas públicas, ofreciendo insumos fundamentales para mejorar la vida de las mujeres en Bogotá, según información del OMEG y Administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales hallazgos de la EMEG sobre derechos de las mujeres en Bogotá?

La EMEG destaca que 24 de cada 100 mujeres han experimentado violencias basadas en género según la Ley 1257 de 2008. Además, resalta preocupaciones en salud mental, discriminación, creencias sexistas y brechas en educación, política y condiciones laborales, permitiendo monitorear y orientar políticas a nivel distrital.

¿Qué significa ‘sexismo benevolente’ en el contexto de la encuesta EMEG?

El ‘sexismo benevolente’ hace referencia a creencias interiorizadas que aparentan proteger o valorar a las mujeres, pero que perpetúan roles, comportamientos o capacidades tradicionales y disminuyen la igualdad. El 84 % de mujeres encuestadas reporta haber interiorizado tales creencias, lo cual evidencia la persistencia de estos patrones en la sociedad bogotana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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