Por: Portal Bogotá

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La edición número 30 del Festival Rock al Parque será una celebración que irá más allá de las tradicionales presentaciones en el Parque Simón Bolívar. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, a través del concepto “Rock al Parque: 30 años Bogotá, ciudad Rock”, la programación se extenderá a diferentes escenarios, con actividades pensadas para revisar y homenajear la historia de este festival icónico. Además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de la inauguración de la escultura 'La Rockera', dos exposiciones y un Foro Internacional de Periodismo de Rock, todos de acceso libre.

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La fiesta del rock comenzará el miércoles 7 de octubre con un evento especial en el Parque Simón Bolívar: la inauguración de 'La Rockera', una monumental escultura creada por el artista bogotano Maquiamelo y donada a Bogotá como homenaje a los 30 años del festival. Esta obra, elaborada en bronce con la técnica de cera perdida y a partir de balas recicladas, simboliza a la figura de una rockera y está pensada como un reconocimiento a la identidad juvenil y cultural que se ha tejido alrededor de Rock al Parque. Con una altura de 3,87 metros y un peso de 1.200 kilogramos, incluirá una placa y un código QR conmemorativo con información sobre las bandas que han participado en el festival.

La conmemoración continuará el jueves 8 de octubre en la Biblioteca Virgilio Barco, donde se inaugurará la exposición ‘Rock al Parque 30 años’, desarrollada por el equipo Relámpago y curada a partir de investigaciones de Umberto Pérez y Luis Daniel Vega. Esta muestra, que permanecerá abierta hasta enero de 2027, propone un recorrido por la evolución del festival como parte de la vida cultural bogotana, resaltando la memoria y la diversidad de públicos y artistas que han sido protagonistas durante tres décadas.

Ese mismo espacio será sede, los días 8 y 9 de octubre, del Foro Internacional de Periodismo de Rock. Este evento reunirá a periodistas nacionales e internacionales para reflexionar, según la organización, sobre el papel de los medios en la construcción y memoria del festival. Crónicas, reportajes, coberturas y otros formatos serán analizados para entender cómo ha cambiado la manera en que se narra el rock y qué retos enfrentan hoy tanto el periodismo independiente como el establecido.

Finalmente, la exposición ‘Rock & Rolo: Procesos, estética visual y archivos del rock local en Bogotá’ abordará la historia del rock en la capital desde los años sesenta hasta la actualidad, a través de documentos, archivos comunitarios y testimonios. La propuesta sostiene que el rock en Bogotá trasciende el plano musical: ha sido clave en la transformación de territorios, la creación de identidades juveniles y la construcción de memorias colectivas para la ciudad.

En suma, los 30 años de Rock al Parque serán recordados no solo por la música en vivo, sino por la mirada integral a su historia, archivos y narrativas mediáticas que han acompañado a diversas generaciones bogotanas.

¿Cómo será la programación especial por los 30 años de Rock al Parque en Bogotá?

La celebración de tres décadas de Rock al Parque en Bogotá incluirá actividades como la inauguración de la escultura 'La Rockera', dos exposiciones temáticas y el Foro Internacional de Periodismo de Rock. Todas ellas se extenderán a lo largo de varios días y en distintos escenarios, como el Parque Simón Bolívar y la Biblioteca Virgilio Barco, para ofrecer una visión histórica, artística y mediática del festival.

¿Qué representa la escultura ‘La Rockera’ y cómo fue elaborada?

'La Rockera' simboliza el papel de la juventud y la identidad musical en la historia de Rock al Parque. Fue realizada en bronce mediante la técnica de cera perdida y se elaboró a partir de balas recicladas, lo que la conecta con la memoria y transformación social impulsada por el rock en Bogotá. La escultura está acompañada de una placa y un código QR conmemorativo sobre los participantes del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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