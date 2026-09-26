Por: Portal Bogotá

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Bogotá, designada como Ciudad Creativa de la Música por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde el año 2012, abre las puertas a una de sus celebraciones más significativas del año. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la ciudadanía podrá disfrutar, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, de diez Rutas Música en Vivo 24/7, distribuidas en más de 33 escenarios ubicados en localidades como Kennedy, Bosa, Suba, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria. Este despliegue cultural permitirá el acceso gratuito a una programación que reúne géneros, generaciones y sonidos distintivos de la ciudad.

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Según lo informado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el evento contará con la participación de más de 500 artistas distribuidos en 150 agrupaciones y proyectos musicales. La agenda iniciará con el Día de la Música el 1 de octubre, seguido por el Fin de Semana 24/7 los días 2 y 3, y continuará con rutas musicales durante dos meses consecutivos. Este ejercicio articula espacios convencionales y alternativos, impulsando el trabajo de artistas emergentes y acercando la oferta musical local a nuevos públicos.

La estrategia Bogotá Cultural 24/7, según datos oficiales, promueve no solo la circulación de músicos, sino también la dinamización de la economía nocturna, la activación de escenarios culturales y la consolidación de territorios creativos. Ejemplo de ello es el Sábado 24/7 realizado en mayo, donde participaron más de 130 artistas y gestores culturales, con la asistencia de 1.200 personas y un incremento del 50 % en ventas para los espacios aliados.

Las actividades del 1 de octubre incluyen presentaciones de artistas como Salié, El Suur Global, Sur Páramo y Béni Thiago, ganadores de la Beca de Circulación para Jóvenes Emergentes del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en el Parque de los Hippies. Además, lugares como Mr. Bum, Disco Jaguar y Stereolab, junto con el Mercado del Vinilo y la Zona de Arte y Emprendimiento en el Parque de los Periodistas, conforman algunos de los puntos de encuentro para coleccionistas, diseñadores y emprendimientos culturales hasta el 2 de octubre.

Durante octubre y noviembre destacarán nombres como 1280 Almas, Cabas, Cimarrón, Gaiteros de San Jacinto, Tribu Baharú, Velandia, La Mojarra Eléctrica, Fatso, La Ramona & Lalo Cortés, Frank Takuma y Solitario Soldado —esto, de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá—, fusionando música tradicional, urbana y experimental en una gran red de escenarios.

Esta programación, liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Idartes, hace parte de una apuesta integral para fortalecer el ecosistema de la música en vivo mediante rutas, becas y circuitos de circulación tanto para artistas consolidados como emergentes.

¿Cuáles son los escenarios y localidades que participan en las Rutas Música en Vivo 24/7 de Bogotá?

De acuerdo con datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, más de 33 escenarios ubicados en localidades como Kennedy, Bosa, Suba, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria serán activados durante las Rutas Música en Vivo 24/7, permitiendo la llegada de propuestas musicales a distintos sectores de la ciudad.

¿Qué objetivos tiene la estrategia Bogotá Cultural 24/7 en relación con la música en vivo?

Según la información oficial, la estrategia Bogotá Cultural 24/7 busca fortalecer la circulación de músicos, expandir la economía nocturna, activar escenarios culturales y descentralizar la oferta artística a través de iniciativas como rutas musicales, becas y circuitos de circulación, dirigidas tanto a artistas emergentes como consolidados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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