Una discusión sobre el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a poner bajo la lupa los recursos destinados a su funcionamiento. En los últimos días se conocieron cuestionamientos sobre los montos destinados a viajes, tiquetes, viáticos y el arriendo de su sede en Bogotá.

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Las cifras fueron divulgadas por la senadora María Clara Posada, quien cuestionó el manejo de los recursos de la entidad en medio del debate por el recorte presupuestal que enfrenta. Según los datos presentados por la congresista a Semana, entre 2020 y 2026 la JEP habría destinado $56.435 millones a viajes, incluyendo tiquetes, viáticos y otros gastos relacionados.

Dentro de ese monto, Posada señaló $23.963 millones en tiquetes aéreos y otros $32.472 millones correspondientes a viáticos y gastos de viaje. También aseguró que este último rubro aumentó 191 % entre 2022 y 2025, cifras que hacen parte de los cuestionamientos formulados por la senadora.

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Otro de los gastos señalados corresponde al inmueble donde funciona la JEP en Bogotá. La congresista afirmó que el arriendo de la sede principal habría representado $114.202 millones durante siete años, mientras que el senador Enrique Gómez cuestionó que se mantuviera el esquema de alquiler frente al valor que, según sus cálculos, tendría la compra del edificio.

Encuentran posible duplicidad en facturas y pagos de la JEP

Los viajes internacionales también quedaron en el centro de la discusión. Posada cuestionó la realización de 75 desplazamientos internacionales y pidió explicaciones sobre esos gastos. Entre los casos que mencionó está un viaje a Nueva York realizado en julio de 2025 por cuatro funcionarios, sobre el cual aseguró que existiría un doble pago de los mismos tiquetes según documentos publicados en el Secop.

Sin embargo, los cuestionamientos sobre los gastos de la JEP deben diferenciarse de los informes de ejecución y austeridad de la propia entidad. En uno de estos documentos, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la JEP reportó que el aumento en el gasto de tiquetes para víctimas y comparecientes estuvo relacionado, entre otros factores, con un incremento en las órdenes judiciales tramitadas durante ese año.

El debate ocurre mientras avanza la discusión sobre un recorte de alrededor de $170.000 millones al presupuesto de la JEP. Posada sostiene que parte de ese ajuste podría obtenerse mediante reducciones en nómina, contratación, viajes y otros gastos, mientras que desde la JEP se ha advertido que una disminución significativa de recursos podría afectar el funcionamiento de la jurisdicción.

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