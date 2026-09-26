La historia de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, ha tenido varios giros en los últimos años: pasó de estar requerido por la justicia y detenido en España a participar como representante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en los acercamientos con el Gobierno y, ahora, a ser nuevamente buscado por las autoridades.

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(Vea también: Revelan tutela que alias ‘Pinocho’ y su hermano interpusieron contra De la Espriella: inaudito caso)

El cambio más reciente se produjo con la llegada del gobierno de Abelardo De la Espriella. Castillo permanece prófugo y tiene una solicitud de extradición a Estados Unidos pendiente de materializar. El presidente ordenó a los ministros de Defensa y Justicia coordinar acciones para lograr su sometimiento a la justicia.

Pero alrededor de ‘Pinocho’ existe otro capítulo que ha llamado la atención, Según informó El Tiempo, el propio Castillo ha sostenido ante jueces que durante años colaboró con la Policía como informante.

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Según esa versión, habría entregado información a las autoridades y recibido pagos por algunas de esas colaboraciones. Su defensa incluso ha buscado que esa condición sea reconocida oficialmente.

“Expone que el 7 de noviembre de 2023, presentó solicitud de copia del expediente íntegro, del sujeto de protección señor Freddy Castillo Carrillo, incluyendo las denuncias presentadas por él mismo en contra de los Grupos al Margen de la Ley, las cuales sustentaron y le otorgaron calidad de sujeto de protección en el año 2016”, se lee en el texto de una tutela que interpuso el abogado de Castillo, según dio a conocer el citado medio.

En uno de esos procesos, su defensa sostuvo que la información entregada habría contribuido a la ubicación de integrantes de estructuras criminales. Entre los casos mencionados aparece alias ‘Chucho Mercancía’, antiguo jefe de Los Pachenca, quien murió en 2019, y alias ‘80’, capturado en 2020.

Alias Pinocho pasó de estar preso en España a ser liberado en 2023

La trayectoria judicial de Castillo también incluye una captura en España. En enero de 2022 fue detenido en Brunete, Madrid, luego de que las autoridades colombianas lo requirieran por delitos relacionados con concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Posteriormente, fue trasladado a Colombia y quedó en libertad en 2023 por decisión judicial.

Después, su nombre apareció en los acercamientos que el Gobierno de Gustavo Petro sostuvo con las ACSN. La organización lo presentó como uno de sus representantes y el Ejecutivo lo reconoció como interlocutor dentro de esos espacios, pese a que los expedientes judiciales y los señalamientos de las autoridades continuaban vinculándolo con esa estructura.

Con el cambio de Gobierno, esa interlocución terminó teniendo consecuencias diferentes. En agosto de 2026, De la Espriella ordenó hacer efectiva la extradición a Estados Unidos de varias personas que habían participado como representantes en los diálogos de la administración anterior. Castillo estaba entre ellas, pero para entonces permanecía prófugo, por lo que primero debe ser ubicado y capturado para que pueda avanzar el proceso.

La presión sobre ‘Pinocho’ aumentó en septiembre, en medio de las acciones de las autoridades contra las Acsn y de la crisis de seguridad registrada en Santa Marta y otros municipios de la región. El presidente lo señaló públicamente como uno de los objetivos de su Gobierno y afirmó que las autoridades estaban tras su paradero.

Así, el caso de Fredy Castillo reúne tres etapas que contrastan entre sí: sus antecedentes judiciales, su participación como interlocutor de las ACSN en los acercamientos con el Estado y su actual condición de prófugo, mientras enfrenta nuevamente la presión de las autoridades y una extradición pendiente.

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