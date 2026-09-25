En medio de las tensiones para Abelardo de la Espriella, se divulgó una tutela interpuesta en contra de la Presidencia de Colombia por parte de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, y su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’.

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El expediente judicial custodiado por el Consejo de Estado, donde reposa una acción constitucional de tutela, fue revelado por revista Semana, con detalles que salen a flote.

El recurso fue elevado conjuntamente por el máximo comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Los demandantes dirigieron la solicitud de amparo jurídico contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia.

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‘Pinocho’ demandó la tutela urgente de múltiples garantías fundamentales presuntamente transgredidas, luego de que recientemente expresó ante el mencionado medio de comunicación su supuesta intención manifiesta de entregarse.

Entre las garantías reclamadas sobresalen el debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad individual, la igualdad, el acceso a la justicia y la paz.

El trámite legal cuestiona duramente las resoluciones n.º 348 y 349 del 28 de 2026, firmadas por la administración del mandatario Abelardo De La Espriella.

Dichos actos administrativos oficializaron la revocatoria definitiva del estatus reconocido a diversos miembros pertenecientes al grupo armado ilegal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Luego de la radicación, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró formalmente su falta de competencia para tramitar el recurso y emitir un fallo sobre el asunto.

Consecuentemente, la corporación remitió el expediente completo hacia los juzgados administrativos de Bogotá para su correspondiente reparto y análisis de admisibilidad.

En diálogo exclusivo concedido a la periodista Salud Hernández-Mora, el cabecilla conocido como alias ‘Pinocho’ reafirmó su voluntad explícita de someterse a los tribunales.

Durante el intercambio verbal, el procesado envió un recado directo al jefe de Estado Abelardo De La Espriella y al titular de la cartera de Justicia, Iván Cancino.

“Me gustaría que hubiera una ley para cumplir las penas y se logre una paz real. Le digo al presidente que estoy dispuesto a someterme a la justicia de Colombia y de Estados Unidos. Pero él, como presidente y buen abogado —sé que lo es y ha tenido experiencia con asesorías que les brindó a grupos paramilitares anteriormente en los procesos de paz—, debe saber que yo tampoco voy a entregarme a la justicia sin saber cuántos años voy a pagar de cárcel. Ojalá cree esa ley. Entregarme sin saber qué va a pasar con mi futuro es difícil”, aseguró alias ‘Pinocho’.

“Decir que me va a bombardear, que me va a matar, lo puede hacer, meterme en una bolsa, pero eso no va a acabar con los Conquistadores de la Sierra ni con el conflicto en la Sierra Nevada o Colombia. Aquí, cualquier incursión militar que haya pone en riesgo a los campesinos, a los indígenas y a quienes viven del turismo. En la Sierra Nevada no hay coca, ni base de coca, no hay injerencia del narcotráfico. Aquí se vive del turismo”, añadió.

Posteriormente a la divulgación de las declaraciones periodísticas, el primer mandatario emitió una fuerte respuesta institucional a través de sus plataformas oficiales.

“Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto. Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!”, indicó De La Espriella en su cuenta de X.

El caso de alias ‘Pinocho’ queda así en un punto inaudito, a la espera de una definición.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.