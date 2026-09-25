Abelardo de la Espriella protagonizó un nuevo momento durante el operativo de seguridad desplegado en Cali contra estructuras relacionadas con el microtráfico. En las últimas horas se conoció el video completo de la conversación que sostuvo con un señalado criminal durante uno de los procedimientos de captura en la ciudad.

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En las imágenes, el mandatario aparece acompañado por integrantes de la Fuerza Pública mientras se adelanta la intervención de una de las zonas identificadas por las autoridades como foco de actividades ilegales. Fue allí donde se produjo el encuentro con el hombre que estaba siendo detenido.

El fragmento que inicialmente circuló en redes sociales mostraba al presidente diciéndole al señalado delincuente: “Bienvenido a la patria milagro”. Sin embargo, el nuevo material divulgado por la Presidencia permite conocer que esa no fue la totalidad del mensaje que De la Espriella le dirigió durante el procedimiento.

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Antes de pronunciar esa frase, el jefe de Estado le manifestó al hombre: “Hasta aquí llegó la fiesta, creía que podía desafiar al Estado”. Posteriormente, completó la advertencia con la expresión que se volvió viral en redes sociales: “Bienvenido a la patria milagro”.

El diálogo se produjo en medio de la denominada Operación Iron, un despliegue en el que participaron más de 1.200 integrantes del Ejército y la Policía. La intervención se extendió por seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios de Cali, con órdenes de captura y diligencias de registro y allanamiento dirigidas contra estructuras dedicadas, según las autoridades, al microtráfico, la extorsión y otras actividades delictivas.

El operativo también contó con la presencia del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Desde la Presidencia se señaló que la intervención busca recuperar zonas del centro, oriente y laderas de la ciudad y reforzar la presencia de las autoridades en sectores afectados por la delincuencia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.