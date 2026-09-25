Un sismo de magnitud 3,2 se registró este viernes 25 de septiembre de 2026 en el departamento del Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a la 1:06 de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas 3,78° de latitud y -75,62° de longitud.

De acuerdo con el reporte del SGC, el punto del evento se ubicó a 17 kilómetros del municipio de Chaparral, que fue la población más cercana.

También se encontraba a 22 kilómetros de San Antonio y a 26 kilómetros de Roncesvalles, todos en el departamento del Tolima.

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El evento fue registrado por 19 estaciones de monitoreo y aparece en el sistema del SGC con estatus automático. La entidad reportó un RMS de 1,4 segundos y un gap de 155 grados como parte de los parámetros técnicos de la medición.

Por su magnitud de 3,2, se trata de un sismo de baja intensidad. El reporte disponible no incluye información sobre personas afectadas, daños materiales o emergencias relacionadas con el movimiento telúrico.

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