La madrugada de este viernes 25 de septiembre comenzó con dos movimientos sísmicos registrados en Chaparral, Tolima, con apenas 19 minutos de diferencia, según los boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El primer temblor ocurrió a las 12:33 a. m., con una magnitud de 3,3 y profundidad superficial. Minutos después, a las 12:52 a. m., se presentó un segundo evento, esta vez de magnitud 3,4, también con profundidad superficial y la misma referencia de Chaparral.

La cercanía entre ambos movimientos llamó la atención, pues los dos ocurrieron en menos de media hora y hacen parte de la actividad sísmica que viene registrándose en esta zona del Tolima.

Chaparral mantiene actividad sísmica

El SGC ya había informado el 21 de septiembre sobre una actividad sísmica destacada en Chaparral, con más de 130 sismos registrados entre la madrugada del 20 de septiembre y las 3:30 p. m. del día siguiente. La entidad señaló que mantiene un monitoreo permanente de la zona.

Los dos eventos de esta madrugada tuvieron características similares: ambos fueron superficiales y su referencia fue Chaparral. El segundo alcanzó una magnitud ligeramente superior, de 3,4.

El SGC recomienda consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones de la actividad sísmica y reportar los movimientos percibidos mediante su plataforma Sismo Sentido.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.