El meteorólogo Max Henríquez llamó la atención sobre las condiciones atmosféricas que se presentan en varios sectores del Caribe colombiano, donde se reportan tormentas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

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(Vea también: “Ojo a las crecientes”: Max Henríquez alertó por lo que pasaría en varios departamentos)

A través de sus redes sociales, el experto señaló que los sistemas de tormentas avanzan sobre departamentos como Atlántico, Magdalena, Cesar y Sucre, mientras en algunos municipios ya se presentan vendavales. En su mensaje también pidió especial atención sobre los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y sobre la posibilidad de que se desencadenen tornados asociados con estas estructuras nubosas.

Entre los lugares mencionados por Henríquez están Barranquilla, Fundación, Ciénaga y Aracataca, además de otros sectores donde se han presentado fuertes vientos. El meteorólogo relacionó estas condiciones con la evolución de sistemas nubosos conocidos como superceldas, capaces de producir fenómenos de tiempo severo.

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Evolución de la formación de tormentas y aguaceros en el Atlántico, Magdalena, Cesár y Sucre. Caen vendavales en Barranquilla, Fundación, Ciénaga, Aracataca y otros sitios. Ojo a los ríos que bajan de la Sierra y a los tornados que se desencadenan de estas nubes súper celdas pic.twitter.com/75X27vrLRm — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 25, 2026

¿Qué pasará con los ríos de la Sierra Nevada, según Max Henríquez?

Uno de los llamados de Henríquez está relacionado con los afluentes que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Durante episodios de lluvias fuertes, el aumento rápido de los niveles de los ríos puede representar un riesgo para las poblaciones ubicadas cerca de sus cauces.

“Ojo a los ríos que bajan de la Sierra y a los tornados que se desencadenan de estas nubes súper celdas”, indicó el Metrólogo en la publicación que compartió en su cuenta de X.

Por esta razón, el comportamiento de las precipitaciones y de los cuerpos de agua se convierte en uno de los aspectos que requieren seguimiento en las zonas señaladas. Las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo cuentan con los reportes oficiales para evaluar posibles afectaciones y adoptar medidas según las condiciones de cada municipio.

El mensaje del meteorólogo también hizo referencia a la formación de tornados o fenómenos similares de corta duración asociados con las superceldas. Estas estructuras pueden estar acompañadas por lluvias fuertes y ráfagas de viento, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente en los sectores donde se desarrollan.

Por su parte, el Ideam mantiene boletines de condiciones hidrometeorológicas que incluyen información sobre lluvias, alertas hidrológicas, amenaza por movimientos en masa y condiciones meteomarinas. Estos reportes se actualizan periódicamente y sirven como referencia para las entidades de gestión del riesgo y la comunidad.

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