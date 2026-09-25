Por: Noticiero 90 minutos

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La Escuela Normal Superior Farallones de Cali, con 80 años de historia, es una de las más de 240 instituciones educativas que resultaron afectadas tras el reciente terremoto en la ciudad, de acuerdo con información recopilada por 90 Minutos. Las secuelas visibles en la infraestructura son paredes agrietadas, salones clausurados y zonas colapsadas, lo que refleja la gravedad de la situación. El rector Ricardo Heredia Giraldo explicó que el movimiento telúrico agravó daños en espacios que ya estaban en uso limitado por motivos de seguridad, entre ellos el auditorio y dos salones que presentaban problemas en sus techos. Aunque no se reportaron hechos que lamentar en términos de víctimas, la magnitud de las afectaciones muestra el desafío al que se enfrenta actualmente la institución.

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Ante la emergencia, la dirección decidió implementar la alternancia educativa, es decir, clases solo algunos días de la semana, medida que ha representado un reto para estudiantes y docentes. La licenciada de inglés Chirley Escobar-Mazuera señaló que este esquema implica una constante incertidumbre y dificulta el contacto fluido con el estudiantado, afectando especialmente el trabajo asincrónico y el proceso de aprendizaje. Así, los estudiantes quedan desubicados y el seguimiento académico se vuelve irregular, dificultando la labor pedagógica diaria.

En el plano emocional, la escuela inició un acompañamiento socioemocional para atender el impacto psicológico del terremoto en los estudiantes. El rector explicó que el primer paso fue asegurar el bienestar afectivo de los jóvenes, antes de avanzar en la mejora de los protocolos de evacuación y manejo del riesgo. Complementando estas acciones, se habilitaron sedes alternas como la Martín Restrepo, que ofrece atención presencial para los grados iniciales, atendiendo la alta demanda de espacio a partir de la rotación de cursos.

Como respuesta a las necesidades de recuperación, la Alcaldía de Cali impulsó una estrategia de apadrinamiento de instituciones afectadas, involucrando sectores privados y organizaciones sociales. Según cálculos preliminares citados por la Secretaría de Educación de Cali, la recuperación de la infraestructura educativa oficial requiere alrededor de 198.320 millones de pesos, para lo cual serán indispensables diversas alianzas y fuentes de financiamiento. La Escuela Normal Superior Farallones de Cali, en este contexto, gestiona apoyos con empresas privadas y fundaciones, además de convocar a padres de familia, egresados y la comunidad en general para apoyar el proceso de recuperación y asegurar una gestión de calidad y adecuada infraestructura en los próximos años.

¿Cuáles han sido las principales afectaciones en la Escuela Normal Superior Farallones de Cali tras el terremoto?

La institución enfrenta graves daños estructurales, con paredes agrietadas y salones clausurados, especialmente en el auditorio y dos aulas. Estas afectaciones han condicionado el uso de espacios, obligando a tomar medidas como la alternancia educativa, que afecta a estudiantes y docentes en su proceso de formación y enseñanza.

¿En qué consiste la alternancia educativa y cómo ha impactado a los estudiantes de la Escuela Normal Superior Farallones?

La alternancia educativa consiste en asistir a clases presencialmente solo algunos días de la semana, una solución temporal que impacta negativamente el aprendizaje, ya que dificulta el contacto continuo entre estudiantes y profesores, afectando el trabajo académico y el bienestar de los estudiantes según testimonios del personal docente de la escuela.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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