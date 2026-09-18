Por: Noticiero 90 minutos

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Un grupo de 60 niñas y niños de Altos de Santa Elena disfrutó recientemente de una jornada lúdica en el Zoológico de Cali, acompañados por la Alcaldía de la ciudad. Esta actividad, enfocada en el bienestar de los menores, surge como respuesta al impacto emocional sufrido tras el sismo del 10 de agosto, un evento que afectó directamente a sus familias y a toda la comunidad de ese sector, de acuerdo con la información compartida por el alcalde Alejandro Eder en su cuenta oficial en la red social X.

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El propio mandatario resaltó que la reconstrucción de una ciudad no solo implica levantar infraestructura, sino también atender las heridas emocionales de los habitantes. Eder afirmó que el compromiso de la Administración Distrital es integral, haciendo énfasis en que acompañar y buscar la recuperación emocional de los pequeños es indispensable para devolverles la tranquilidad y la alegría. En palabras del alcalde: "Porque reconstruir también significa acompañar a los menores en su recuperación emocional, brindarles espacios de tranquilidad y devolverles, poco a poco, la alegría".

La experiencia en el Zoológico, de acuerdo con Eder, tuvo el objetivo de obsequiarles a los menores y sus familias un día diferente, en el que los juegos, las sonrisas, el contacto con los animales y diversas actividades recreativas fueron protagonistas. Estas acciones, compartidas desde las redes sociales oficiales del alcalde, se enmarcan en los esfuerzos permanentes de la Alcaldía para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto, priorizando especialmente a las poblaciones más vulnerables como lo son los niños.

La jornada recreativa forma parte de una serie de iniciativas de acompañamiento psicosocial que la Administración local ha impulsado en las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. En ese contexto, la atención emocional dirigida tanto a infantes como a adultos representa un componente esencial de la estrategia de recuperación, que busca superar la emergencia no solo desde el punto de vista material, sino también humano y social.

De acuerdo con lo divulgado por la Alcaldía y reportado por medios regionales como Noticiero 90 Minutos, acciones como esta muestran el énfasis actual de la gestión pública en el cuidado y apoyo psicosocial a quienes han atravesado situaciones difíciles, sumándose también a otras actividades culturales y recreativas impulsadas en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Alcaldía de Cali llevó a los niños de Altos de Santa Elena al Zoológico?

La Alcaldía de Cali organizó esta jornada especial en el Zoológico para ofrecer a los niños afectados por el sismo del 10 de agosto un espacio de recreación y recuperación emocional. Según el alcalde Alejandro Eder, el objetivo principal fue brindar tranquilidad y devolver la alegría a los menores, reafirmando el compromiso municipal con el bienestar integral de la niñez en zonas vulnerables.

¿Qué es el acompañamiento psicosocial y cómo beneficia a las comunidades afectadas?

El acompañamiento psicosocial consiste en ofrecer apoyo emocional y social a personas o comunidades que atraviesan situaciones difíciles, como desastres naturales. De acuerdo con la información presentada, la Alcaldía de Cali prioriza estas acciones para ayudar tanto a niños como a adultos, reconociendo la importancia de atender no solo los daños materiales, sino también la salud emocional durante la recuperación.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.