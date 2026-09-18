Un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultó herido luego de ser atacado con arma de fuego en inmediaciones de la carrera 7 con calle 44, en el barrio Alfonso López, en Bucaramanga.

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Después de la agresión el funcionario fue llevado al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, no se han conocido públicamente detalles oficiales sobre la gravedad de las heridas ni sobre su evolución.

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El hecho quedó bajo investigación de las autoridades y en el lugar se activó un operativo para recopilar información y establecer cómo ocurrió el ataque, además de identificar a quienes estarían detrás de la agresión.

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#ATENCIÓN | Se registra intento de sicariato contra un guarda del Inpec en el barrio Alfonso López de Bucaramanga.https://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/tRevPPet7j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 18, 2026

Aunque algunos reportes preliminares han descrito el caso como un posible intento de sicariato, hipótesis todavía debe ser verificada por los investigadores. Tampoco se ha establecido el móvil del ataque ni se ha confirmado quiénes serían los responsables.

Las autoridades también deberán determinar si la agresión tiene alguna relación con las labores que desempeña el funcionario dentro del Inpec. Por ahora la información disponible no permite establecer un vínculo entre sus funciones y el ataque.

El caso ocurrió el mismo día en que hubo otro episodio de seguridad relacionado con el sistema penitenciario en Santander. Durante este viernes fue activado un dispositivo alrededor de la cárcel de Palogordo, en Girón, después de que fuera encontrado un cilindro abandonado cerca de la vía de acceso al establecimiento.

Sin embargo, la revisión del elemento descartó la presencia de explosivos y que las autoridades no han relacionado oficialmente ese episodio con el ataque contra el guardia. Por ello, cualquier conexión entre ambos hechos todavía sería prematura.

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