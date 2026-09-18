Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso clave este viernes 18 de septiembre de 2026 al activar la ejecución de sanciones contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc-EP por los hechos investigados en el conocido Caso 01. Entre los sancionados más destacados está Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, quien deberá cumplir un periodo de ocho años sometido a restricciones de movilidad y seguimiento electrónico, según precisó la información suministrada por la JEP.

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Esta decisión implica la puesta en marcha efectiva de las sanciones propias impuestas al antiguo secretariado, relacionadas con la toma de rehenes y las graves privaciones de la libertad derivadas del conflicto armado, conforme detalla la JEP. Los controles establecidos incluyen la obligación de residir en una vivienda fija y cumplir horarios estrictos para desarrollar trabajos restaurativos. Además, los sancionados deben solicitar autorización previa para ciertos movimientos y tendrán prohibido salir de Colombia, al tiempo que serán monitoreados a través de dispositivos electrónicos durante toda la ejecución de la medida.

El listado de sancionados, además de Timochenko, incluye a Pablo Catatumbo, quien deberá cumplir el mismo periodo de ocho años; Jaime Alberto Parra, con una sanción de siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, con siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, seis años; y Rodrigo Granda, cinco años. La JEP recordó que estas sanciones no equivalen a penas de prisión ordinaria, sino que comprenden restricciones de derechos y libertades, unidas a la realización de trabajos, obras y actividades de contenido restaurador y reparador, bajo el modelo de la justicia transicional. La vigilancia del cumplimiento recae sobre el Tribunal para la Paz.

Entre las 79 acciones reparadoras programadas, una de las primeras actividades se desarrollará del 21 al 30 de septiembre en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Allí, cinco de los sancionados participarán en labores orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas, tareas dirigidas técnicamente por la Unidad de Búsqueda. Según la JEP, estas actividades forman parte de las sanciones propias y no constituyen una nueva sentencia. El Tribunal para la Paz supervisará que Timochenko y los demás implicados cumplan estrictamente tanto las restricciones como las actividades restaurativas ordenadas.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué restricciones debe cumplir Timochenko según la JEP en su sanción?

Timochenko debe residir en una vivienda fija, cumplir horarios definidos para trabajos restaurativos, solicitar permisos para determinados desplazamientos, usar un dispositivo de seguimiento electrónico y abstenerse de salir de Colombia. Todas estas restricciones, de acuerdo con la JEP, están enmarcadas en el modelo de justicia transicional y serán vigiladas por el Tribunal para la Paz.

¿En qué consisten las actividades restaurativas ordenadas para los exintegrantes del secretariado de las Farc?

Las actividades restaurativas exigidas por la JEP abarcan 79 acciones en distintos territorios del país, incluyendo labores para la búsqueda de personas desaparecidas. Un ejemplo puntual es la participación de cinco exjefes de las Farc en el cementerio de Pitalito, Huila, durante septiembre, bajo supervisión de la Unidad de Búsqueda. Estas actividades buscan reparar a las víctimas y no constituyen una nueva condena.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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