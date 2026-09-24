Por: Noticiero 90 minutos

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Nueve familias de Cali que perdieron sus viviendas a consecuencia del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto recibieron una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. La tragedia, que dejó a su paso una estela de dolor e incertidumbre, también despertó una movilización de solidaridad y apoyo por parte de las autoridades y el sector privado, quienes coordinaron la entrega de viviendas como parte del proceso de reconstrucción y atención a los damnificados, según informó Noticiero 90 Minutos.

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El proceso de entrega de viviendas fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Cali, el Gobierno Nacional y diferentes empresas del sector constructor. Esta cooperación tuvo como fin dar una solución habitacional efectiva a las familias que lo perdieron todo tras el sismo, brindándoles la posibilidad de recuperar tanto su seguridad como su esperanza.

El evento estuvo encabezado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quienes acompañaron personalmente a las familias durante el acto de entrega. Entre las beneficiadas destacan los nombres de María Puresa Angulo, Iris Denis Rentería, Luz Diana Porra, Ruth Zoila Barona, Alba María Noguera y Leidy Johana Duarte. Todas ellas fueron protagonistas de una jornada emotiva en la que recibieron las llaves de sus nuevos apartamentos, símbolo tangible de la reconstrucción tras la emergencia.

Además, se sumaron a la lista Estefanía Echavarría, sobreviviente del terremoto y quien permanece hospitalizada en la Clínica Valle del Lili, y Rosa Ester Micolta, beneficiada con una vivienda en el conjunto residencial Calatea. La participación de empresas constructoras como Cusezar, Marval, Meléndez, Prodesa, Jaramillo Mora, Solanilla y Bolívar fue fundamental para materializar las soluciones habitacionales. También la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se unió como representante y aliada del sector constructor.

Durante la jornada, Abelardo de la Espriella expresó: "El terremoto del pasado 10 de agosto cambió en pocos segundos la vida de miles de colombianos. Dejó dolor, incertidumbre para nuestras familias y la pérdida de aquello que habían construido durante muchos años. Pero, en medio de tanto dolor, hoy estamos viviendo un momento de esperanza". Su mensaje reflejó el sentir de quienes, golpeados por la desgracia, empiezan un lento y firme proceso de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realizó el proceso de entrega de viviendas a los afectados por el terremoto en Cali?

El proceso de entrega de viviendas a las familias damnificadas por el terremoto en Cali se realizó mediante la colaboración entre la Alcaldía, el Gobierno Nacional y constructoras. Varias empresas del sector, apoyadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), aportaron soluciones habitacionales que fueron entregadas en un evento liderado por autoridades locales y nacionales. El acto incluyó la entrega de llaves y la presencia de beneficiarios y familiares.

¿Cuáles fueron las constructoras que participaron en la reconstrucción de viviendas tras el sismo de Cali?

De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, las empresas Cusezar, Marval, Meléndez, Prodesa, Jaramillo Mora, Solanilla y Bolívar colaboraron en la entrega de viviendas a damnificados del terremoto en Cali. Todas ellas trabajaron junto a las autoridades y Camacol para ofrecer nuevas viviendas a quienes perdieron sus hogares.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.