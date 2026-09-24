En cumplimiento estricto de la promesa hecha en campaña por el presidente Abelardo de la Espriella de no abandonar el país durante su mandato, la vocería de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quedó en manos del vicepresidente José Manuel Restrepo.

Sigue a PULZO en Discover

Pasada la 1:40 p.m. (hora de Colombia), el alto funcionario subió al estrado del pleno en Nueva York y leyó el discurso del presidente, considerado por analistas de alto impacto centrado en seguridad, economía, nuevas tecnologías y cooperación internacional.

“Yo prometí no salir de Colombia y lo voy a cumplir. Para eso tengo un gran vicepresidente y equipo. Él va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que seguramente van a generar un gran impacto, porque aquí se trata de hacer las cosas bien y de generar conciencia”, enfatizó De La Espriella previo al viaje de la delegación.

Discurso de José Manuel Restrepo en la Asamblea de la ONU

Esta es la grabación con el discurso completo:

Lee También

El itinerario del vicepresidente en tierras norteamericanas ha estado marcado por reuniones estratégicas. Restrepo se encontró con el saliente secretario general de la ONU, António Guterres, con delegados de Países Bajos y con un grupo de empresarios internacionales con los que concretó compromisos clave de inversión extranjera para el país.

Sobre su encuentro con Guterres, el vicepresidente destacó que se trató de “un espacio fundamental para fortalecer nuestra relación con la comunidad internacional y dialogar sobre los grandes desafíos que compartimos, como crecimiento y desarrollo, paz y seguridad, sostenibilidad y más oportunidades para nuestra gente”. En estas gestiones diplomáticas ha estado acompañado por el canciller Omar Bula, la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona.

Uno de los momentos previos más destacados en la agenda de la delegación colombiana ocurrió en el marco de la cumbre de los 14 integrantes del Escudo de las Américas, espacio presidido por el republicano Donald Trump.

Al respecto, el canciller Omar Bula señaló que esta participación formal consolida un compromiso directo de Colombia con la seguridad, la economía y el comercio hemisférico. Tras estas movidas diplomáticas, el turno de Restrepo ante la Asamblea General —programado estratégicamente entre la intervención de los delegados de Gambia y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu— pondrá a prueba la nueva línea internacional del actual Gobierno.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.