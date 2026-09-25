Un temblor de magnitud 4,0 fue registrado a las 2:19 a. m. de este viernes 25 de septiembre en Chaparral, Tolima, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento tuvo profundidad superficial menor a 30 kilómetros, y corresponde al segundo reporte del mismo evento sísmico. La nueva información del SGC modificó la magnitud inicialmente reportada de 4,1 a 4,0 y precisó la ubicación del evento.

El temblor fue percibido en diferentes puntos del país, de acuerdo con los reportes de ciudadanos. Entre los lugares mencionados aparecen Ibagué (Tolima), Pereira (Risaralda); Quimbaya y Armenia en el Quindío. Además, se percibió en Cali y municipios del Valle del Cauca como Yumbo, Caicedonia y Jamundí.

Reacciones a temblor de magnitud 4.1 durante la madrugada del viernes 25 de septiembre

El sismo provocó comentarios de ciudadanos que lo percibieron en diferentes puntos del país, especialmente por la duración y la intensidad del movimiento. En el norte de Cali, un usuario aseguró: “Se sintió largo”.

En Ibagué, otro ciudadano describió una percepción fuerte pese a la corta duración del movimiento: “Aquí en la ciudad de Ibagué, aunque corto, se sintió bastante fuerte”. También hubo reportes desde Quimbaya, donde una persona escribió: “Se sintió fuerte, Quimbaya”.

La percepción del temblor también fue reportada desde Armenia, Yumbo, Pereira, Caicedonia y Amundí, según los comentarios publicados por ciudadanos luego del evento.

En Medellín, la experiencia fue distinta para una persona que recibió la alerta en su teléfono, pero no percibió el movimiento. “Me despertó la alarma”, comentó.

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