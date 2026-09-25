La apariencia de las calles de Bogotá empezará a cambiar de manera gradual luego de que el Concejo de Bogotá aprobara en último debate una iniciativa que busca frenar la expansión del cableado aéreo y establece que las nuevas redes deberán instalarse, como regla general, de forma subterránea.

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Esa decisión apunta a uno de los elementos que durante años se han acumulado en postes, fachadas y otros puntos del espacio público: cables de energía y telecomunicaciones que, en algunos casos, ya no prestan ningún servicio. El proyecto también contempla acciones para retirar esas conexiones en desuso y avanzar con el traslado de las que continúan funcionando.

La aprobación ocurrió en el segundo debate del Concejo, por lo que todavía falta el trámite de sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para que la medida entre en vigor. Su aplicación, además, será progresiva y estará sujeta a las condiciones técnicas de cada intervención.

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“Bogotá renuncia al cablerío que durante más de un siglo ocupó nuestros postes. Presentamos esta propuesta, la defendimos y hoy logramos que el Concejo la aprobara en último debate. Ahora falta la sanción del alcalde para comenzar a ordenar la ciudad”, indicó el concejal Juan David Quintero, según recogió Portafolio.

¿Qué cambiará con la nueva norma que impulsa soterrado para cables de energía en Bogotá?

Uno de los puntos centrales está relacionado con las obras que se realicen en adelante. Cuando se construya una red nueva, se amplíe una existente o sea necesario reponerla, la instalación deberá contemplar infraestructura subterránea, salvo las excepciones que determine la regulación.

Esto busca evitar que el problema siga creciendo. Es decir, además de ocuparse de los cables que ya están en las calles, la iniciativa pretende que el nuevo cableado no siga ocupando postes y fachadas.

La propuesta también contempla obligaciones para los operadores que tienen redes abandonadas. Si una conexión dejó de prestar servicio, deberá ser retirada por el responsable correspondiente, con el propósito de reducir la cantidad de elementos que permanecen instalados sin una función.

En el caso de las redes que todavía están activas, el cambio no será inmediato. La idea es que su traslado al subsuelo se haga de manera gradual y coordinada, especialmente para evitar que distintas empresas tengan que abrir las mismas vías en momentos diferentes.

¿Por qué se pondrá fin al cableado aéreo en Bogotá?

La transformación planteada por el Concejo parte de una situación que ya es visible en numerosos sectores de la capital. Los postes y fachadas acumulan redes de distintos servicios y no todos los cables que permanecen allí continúan en funcionamiento.

El propio Concejo ha señalado que 72,36 % de la red de alumbrado público de Bogotá permanece instalada de manera aérea. Además, existe dificultad para establecer con precisión cuántos cables de telecomunicaciones que atraviesan la ciudad se encuentran actualmente fuera de servicio.

Por eso, uno de los retos de la nueva medida será identificar las redes, determinar quién responde por ellas y establecer un cronograma que permita retirar las que ya no cumplen ninguna función.

También buscan reducir riesgos en el espacio público

El proyecto no se limita al aspecto visual de las calles. La permanencia de cables deteriorados o instalados de manera inadecuada también puede convertirse en un problema de seguridad.

Según cifras citadas durante el debate, en 2025 se registraron 99 fallas clasificadas como riesgo eléctrico relacionadas con el sistema de alumbrado público de Bogotá.

Con el soterramiento de las nuevas redes y el retiro progresivo de las conexiones en desuso, la iniciativa busca reducir parte de esos riesgos y ordenar la infraestructura que actualmente comparte el espacio público.

La medida todavía necesita la sanción del alcalde para convertirse en norma. A partir de ese momento comenzará un proceso gradual que no implica retirar de un día para otro todos los cables que actualmente se ven en Bogotá, sino establecer nuevas reglas para su instalación, retiro y eventual traslado al subsuelo.

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