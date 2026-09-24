Por: Caracol TV

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Con 24 votos a favor y 20 en contra, el Concejo de Bogotá acaba de aprobar el cobro del alumbrado público y su modernización, que se facturará con una sobretasa al impuesto predial, que será cobrado a estratos 4, 5 y 6, y viviendas con avalúo comercial superior a los 1.000 millones de pesos, además de sectores comerciales, industriales y financieros.

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El nuevo impuesto, que empezará a cobrarse desde enero de 2027, con valores que varían desde 133.000 pesos anuales adicionales a 2.400.000 pesos, era una de las banderas de la reforma tributaria del Distrito y lo que busca es financiar la modernización de las luces en la ciudad, que tendrán sensores y una serie de elementos para mejorar la seguridad en la capital colombiana, así como modernizar puntos de conexión a internet.

¿Cómo será el cobro para el alumbrado público en Bogotá?

Estrato 4 : pago promedio anual de 133.000 pesos; equivalente mensual de 11.000 pesos.

: pago promedio anual de 133.000 pesos; equivalente mensual de 11.000 pesos. Estrato 5 : pago promedio anual de 227.000 pesos; equivalente mensual de 19.000 pesos.

: pago promedio anual de 227.000 pesos; equivalente mensual de 19.000 pesos. Estrato 6 : pago promedio anual de 348.000 pesos; equivalente mensual de 29.000 pesos.

: pago promedio anual de 348.000 pesos; equivalente mensual de 29.000 pesos. Comercial : pago promedio anual de 807.000 pesos; equivalente mensual de 67.000 pesos.

: pago promedio anual de 807.000 pesos; equivalente mensual de 67.000 pesos. Industrial : pago promedio anual de 1’672.000 pesos; equivalente mensual de 139.000 pesos.

: pago promedio anual de 1’672.000 pesos; equivalente mensual de 139.000 pesos. Financiero : pago promedio anual de 2’342.000 pesos; equivalente mensual de 195.000 pesos.

: pago promedio anual de 2’342.000 pesos; equivalente mensual de 195.000 pesos. Lotes : pago promedio anual de 577.000 pesos; equivalente mensual de 48.000 pesos.

: pago promedio anual de 577.000 pesos; equivalente mensual de 48.000 pesos. Dotacional: pago promedio anual de 2’400.000 pesos; equivalente mensual de 200.000 pesos.

¿Era necesario el cobro del alumbrado público?

Para el concejal Andrés Barrios, “esto significa que el próximo año a los bogotanos el predial en estratos 4, 5 y 6 les va a llegar más caro; y en estratos 1, 2 y 3, si hay predios que superan los 1.000 millones de pesos. Esto es vergonzoso. El predial ya venía subiendo los años anteriores y Carlos Fernando Galán está buscando, no solo agravar a los bogotanos, sino agravar la condición fiscal de la ciudad, esto deja endeudada a la ciudad”.

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No obstante, el cabildante Juan Manuel Díaz considera que “la sobretasa del alumbrado público va a incidir en que el alumbrado general en la ciudad contribuye a una mejor seguridad, y no solamente el hecho de alumbrar, el hablar del internet de las cosas, el hablar de una mejor telegestión de la movilidad, del ambiente, de atender emergencias, de atender muchas circunstancias que con las actuales capacidades no es suficiente para la ciudad”.

Entretanto, el Distrito ha manifestado que se busca modernizar el alumbrado público, incluyendo luces LED, poner conectividad en los diferentes puntos de luz de la ciudad y, asimismo, que se puedan manipular de forma remota. Hoy en día, un grupo de funcionarios de la empresa de energía hace recorridos en las mañanas para ver físicamente si está funcionando o no el alumbrado público, pero con el nuevo impuesto busca que se pueda financiar la verificación de forma remota.

Son cerca de 54 artículos del proyecto de reforma tributaria que se siguen discutiendo en el Concejo de Bogotá, como el ajuste en el impuesto de industria y comercio.

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