Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El llamado ‘Profeta Simón’ ha captado nuevamente la atención de los usuarios en redes sociales, después de compartir una advertencia sobre la posibilidad de un gran terremoto en Bogotá. De acuerdo con el material que se ha difundido, este predicador aseguró que existe “una profecía” según la cual la capital colombiana “va a ser destruida por un terremoto muy grande”. Tras estas declaraciones, el mensaje se viralizó rápidamente, despertando diferentes reacciones y comentarios entre quienes vieron su intervención.

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En su discurso, el ‘Profeta Simón’ insistió en que los habitantes de la ciudad y del país deben estar preparados para afrontar una eventual emergencia de tal magnitud. Entre sus sugerencias se destaca la importancia de tener alimentos, linternas y otros recursos básicos en los hogares, con el fin de poder sobrellevar posibles afectaciones causadas por un sismo. A esto sumó una serie de recomendaciones marcadas por sus creencias religiosas, como orar, promover la armonía y el perdón en las familias y realizar prácticas como ungir las viviendas con sal y aceite, siguiendo rituales espirituales.

No obstante, es fundamental aclarar que las declaraciones del ‘Profeta Simón’ no tienen respaldo oficial y no constituyen una advertencia emanada por las entidades competentes. Según el Servicio Geológico Colombiano, la actividad sísmica en el país se monitorea continuamente, pero no existe en la actualidad ningún método científico capaz de predecir con exactitud la fecha, la magnitud ni el lugar de ocurrencia de un terremoto. De acuerdo con la información citada, el organismo oficial no ha emitido ninguna alerta sobre un inminente movimiento telúrico que afecte a Bogotá.

La atención en torno al ‘Profeta Simón’ se intensificó especialmente después de que, tras un sismo reciente en el país, se retomaran fragmentos de declaraciones pasadas del predicador. A pesar de la coincidencia temporal entre el mensaje viral y un terremoto real, expertos aclaran que este tipo de afirmaciones no permiten predecir eventos sísmicos de manera científica y solo pueden generar incertidumbre entre la población. Las recomendaciones oficiales siguen remitiendo a la importancia de informarse por canales y organismos autorizados, evitando caer en la desinformación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo el ‘Profeta Simón’ sobre un posible terremoto en Bogotá?

El ‘Profeta Simón’ afirmó públicamente que existe una profecía según la cual Bogotá podría ser destruida por un terremoto muy grande, e instó a los habitantes a mantenerse preparados, recomendando tanto la tenencia de provisiones básicas como la realización de rituales religiosos. Sus declaraciones se viralizaron y generaron numerosos comentarios en redes sociales.

¿Existen predicciones oficiales de terremotos en Bogotá según el Servicio Geológico Colombiano?

No existen predicciones oficiales de terremotos en Bogotá según el Servicio Geológico Colombiano. Esta entidad realiza seguimiento permanente de la actividad sísmica, pero aclara que no hay forma científica de anticipar con exactitud la ocurrencia, el lugar ni la magnitud de un sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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