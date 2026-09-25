Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernación del Tolima tomó la decisión de suspender de manera temporal la atención presencial en la oficina de pasaportes, motivada por la recurrencia de sismos en la región. Esta medida fue anunciada tras la necesidad de evacuar el edificio en varias ocasiones entre lunes, martes y miércoles, según informó la administración departamental. La prioridad de la entidad, tal como lo manifestó la gobernadora, es la protección de la vida de los empleados y ciudadanos, quienes diariamente hacen presencia en la sede para cumplir sus trámites.

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Durante los últimos días, la zona de los bajos del edificio de la gobernación ha presentado un flujo constante y considerable de personas, principalmente usuarios con citas previamente agendadas para tramitar o reclamar su pasaporte. Frente al riesgo latente de un nuevo evento sísmico, la posibilidad de generar caos o situaciones de emergencia llevó a la administración a optar por la suspensión de actividades presenciales durante el jueves y viernes. Así, los funcionarios, trabajadores y contratistas deberán continuar sus labores bajo la modalidad de trabajo en casa hasta nuevo aviso.

Consecuente con esta determinación, la oficina de pasaportes está desarrollando un plan para reorganizar la agenda de quienes tenían citas para los días afectados por la suspensión. Mientras tanto, la atención se mantiene a través de canales virtuales y líneas telefónicas, permitiendo a los ciudadanos adelantar diligencias no presenciales y mantenerse informados sobre el futuro reacomodamiento de sus turnos. De acuerdo con la administración departamental, el retorno a la atención presencial está planeado para el lunes, aunque se hará efectivo solo si los organismos especializados en seguridad así lo permiten tras sus nuevas evaluaciones.

Además, la actividad sísmica motivó la movilización de una comisión técnica de expertos al municipio de Chaparral. En esta labor participan el Sistema Geológico Nacional, Cortolima y la gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo. Como medida adicional, se encuentran activos los comités locales de emergencia de los 47 municipios del Tolima, coordinados con el Consejo Departamental del Riesgo, para monitorear la situación y coordinar acciones en caso de nuevas emergencias. Esta acción interinstitucional resalta la apuesta por la prevención y la gestión efectiva del riesgo ante los fenómenos naturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió la atención presencial en la oficina de pasaportes de la gobernación del Tolima?

La atención presencial en la oficina de pasaportes se suspendió debido a la recurrencia de sismos en la región, lo que obligó a varias evacuaciones del edificio durante tres días consecutivos. La gobernación tomó la medida para priorizar la seguridad de funcionarios y ciudadanos frente al alto flujo de personas que asisten cada día a la sede.

¿Qué medidas tomó la oficina de pasaportes del Tolima para reprogramar las citas tras los sismos?

La oficina de pasaportes informó que adelanta un plan de reorganización para reagendar las citas afectadas durante los días de suspensión. Durante este periodo, la atención se brindará únicamente por canales virtuales y líneas telefónicas, mientras se aguarda la reanudación de la atención presencial según las evaluaciones de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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