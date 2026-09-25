La noche del miércoles 23 de septiembre terminó en tragedia para Isabella Cruz Murillo, una joven deportista que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista Suroriental de Cali.

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El siniestro se registró aproximadamente a las 11:45 p. m., a la altura de la diagonal 23 con calle 10B, en sentido sur-norte. De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Movilidad de Cali, la mujer se movilizaba en una motocicleta cuando habría perdido el control y terminó chocando contra el borde de un separador vial.

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Al lugar llegaron ambulancias y unidades de la Policía para atender la emergencia. Sin embargo, debido a la gravedad del impacto, los organismos de atención confirmaron que la joven falleció en el sitio.

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Además de su actividad deportiva, Isabella era conocida en redes sociales por compartir contenido relacionado con el gimnasio, las motocicletas y el mundo fitness.

La joven también hacía parte de la Liga Vallecaucana de Patinaje, por lo que su fallecimiento provocó mensajes de tristeza entre personas cercanas, compañeros y usuarios de redes sociales que conocían su trayectoria y sus diferentes aficiones.

Tras conocerse el accidente, allegados lamentaron la muerte de Isabella y recordaron en redes sociales algunos de los momentos que había compartido en torno al deporte y su estilo de vida.

La información preliminar de las autoridades apunta a que el exceso de velocidad habría sido uno de los factores relacionados con el siniestro. No obstante, esta hipótesis todavía hace parte de la investigación.

Agentes de Tránsito y personal de criminalística adelantan las respectivas labores para determinar con exactitud qué ocurrió durante los últimos segundos antes del choque y establecer si existieron otros factores que contribuyeron al accidente.

Un testigo del sector manifestó a medios locales que, días antes, había advertido sobre el estado de una tapa de alcantarilla ubicada en el lugar, debido a que, según su relato, presentaba movimiento e inestabilidad.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que esta situación esté relacionada con el accidente, por lo que también se analiza si pudo existir alguna otra circunstancia asociada con el estado de la motocicleta o la eventual participación de otro vehículo.

El fallecimiento de Isabella se registra en medio de la preocupación de las autoridades de Cali por la siniestralidad vial.

El secretario de Movilidad de la ciudad, Sergio Moncayo, señaló que durante 2026 han muerto 91 peatones en accidentes de tránsito. Según explicó el funcionario, una parte importante de estos casos estaría relacionada con conductas de motociclistas que incumplen las normas de tránsito.

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La Secretaría indicó que el 60 % de esos peatones habría sido atropellado por motociclistas que invadieron andenes y otros espacios destinados a los peatones.

Incluso, dos días antes del accidente de Isabella, el 21 de septiembre, una adulta mayor fue arrollada por un motociclista mientras cruzaba una calle de la ciudad.

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