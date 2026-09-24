Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La trágica muerte de dos jóvenes dejó consternada a la comunidad del norte del Cesar la noche del pasado miércoles 23 de septiembre. De acuerdo con el medio EL PILÓN, las víctimas fueron identificadas como Jaider David Bustamante Polo, conocido entre sus allegados como ‘El Menor’, y Víctor Julio Torres. Ambos compartían una amistad de varios años y, según relatan quienes los conocían, mantenían una afición especial por las motocicletas, costumbre que solían disfrutar mediante recorridos conjuntos por la región.

Sigue a PULZO en Discover

El accidente se produjo en la vía que conecta los municipios de San Diego y Agustín Codazzi, específicamente en las inmediaciones del restaurante La Fonda Paisa. En ese lugar, se presentó una colisión que involucró varias motocicletas, dejando como saldo la muerte de Bustamante Polo y Torres, así como tres personas heridas. EL PILÓN señala que los lesionados fueron auxiliados inicialmente por personas que transitaban la zona y posteriormente trasladados a un centro asistencial de San Diego, aunque hasta la fecha no se ha revelado información oficial sobre su estado de salud.

Las circunstancias que desembocaron en el siniestro no han sido determinadas oficialmente. No obstante, existen versiones entre los habitantes del sector acerca de la posibilidad de que los motociclistas estuvieran participando en carreras o realizando maniobras de velocidad, conocidos popularmente como “piques ilegales”. Sin embargo, las autoridades de tránsito no han confirmado esta hipótesis; las causas continúan siendo materia de investigación mientras la Policía del Cesar recopila los elementos necesarios en el lugar de los hechos.

Tras la colisión, las motocicletas involucradas presentaron daños materiales considerables y fue necesario el trabajo de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cesar. Esta unidad realizó la inspección técnica del sitio, el levantamiento de los cuerpos y las primeras diligencias investigativas que permitan esclarecer cómo se originó el hecho. La trágica noticia ha dejado un ambiente de pesar en la región y abre interrogantes sobre la seguridad vial y los riesgos asociados a la afición por las motocicletas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de moto en la vía San Diego-Agustín Codazzi?

Las causas exactas del accidente aún no han sido establecidas oficialmente por las autoridades de tránsito. Aunque existen versiones que sugieren que los motociclistas podrían estar involucrados en carreras o maniobras de velocidad, esa hipótesis permanece bajo investigación y no ha sido confirmada. Las labores de inspección y recolección de información por parte de la Policía del Cesar serán determinantes para esclarecer lo sucedido.

¿Cuál es el estado de salud de las personas heridas en el accidente de motocicletas en Cesar?

Los tres heridos en el accidente fueron atendidos inicialmente por transeúntes y luego llevados a un centro asistencial de San Diego. No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente detalles sobre la evolución médica ni la gravedad de las lesiones que sufrieron estas personas tras el siniestro vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z