Un nuevo temblor fue registrado en la noche de este viernes en Los Santos (Santander), de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió a las 11:28 p. m. y tuvo una magnitud de 3,1, con una profundidad de 151 kilómetros.

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Por sus características, este temblor corresponde a un evento diferente al registrado horas antes en Chaparral, Tolima. En ese caso, el SGC reportó una magnitud de 3,2 y una profundidad superficial.

Los Santos es una de las zonas del país donde se registra con frecuencia actividad sísmica. Sin embargo, la ocurrencia de un sismo no permite por sí sola anticipar que habrá otro movimiento de mayor magnitud.

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¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan sentido el movimiento pueden ingresar a Sismo Sentido, plataforma del Servicio Geológico Colombiano (SGC), y diligenciar el formulario con información sobre cómo percibieron el sismo, el lugar donde se encontraban y los efectos que notaron. Estos reportes ayudan a establecer cómo fue sentido el temblor en diferentes zonas del país.

También es importante diferenciar este reporte de una emergencia: si el sismo ocasionó daños o representa un riesgo para las personas, se debe informar a los organismos de atención de emergencias de la zona.

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