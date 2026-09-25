Un nuevo temblor volvió a registrarse este jueves 25 de septiembre en Chaparral, Tolima, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento sísmico ocurrió a las 8:46 p. m., tuvo una magnitud de 3,2 y fue localizado a profundidad superficial, según el boletín del SGC. El municipio de Chaparral fue establecido como referencia del movimiento.

Este nuevo sismo se suma a la actividad registrada durante los últimos días en el sector de Chaparral, donde se han presentado varios movimientos de magnitud superior a 2,0 como parte de la secuencia sísmica que mantiene la atención de las autoridades y de los habitantes de la zona.

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¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Si una persona sintió el movimiento, puede registrarlo en Sismo Sentido, la herramienta del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Allí debe seleccionar el sismo que percibió y suministrar datos como el lugar donde estaba, la hora aproximada y los efectos que observó.

El formulario permite indicar, entre otros aspectos, si se sintió vibración o balanceo, si hubo movimiento de objetos, qué reacción tuvieron las personas y si se observaron daños en la construcción. Estos reportes ayudan al SGC a estimar la intensidad del sismo en diferentes lugares del país.

Es importante tener en cuenta que Sismo Sentido recoge información sobre cómo fue percibido el movimiento, pero no es el mecanismo destinado a reportar daños o atender emergencias. Para esos casos, el SGC señala que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de coordinar la atención de emergencias y determinar los daños ocasionados por un sismo.

Reacciones a temblor de este viernes 25 de septiembre en la noche

El nuevo movimiento también fue comentado por personas que aseguraron haberlo percibido en diferentes lugares. Algunos usuarios destacaron la relativa calma que había acompañado las horas previas y expresaron esperanza de poder descansar mejor durante la noche.

“Por fin se está calmando la cosa, con suerte hoy duermo más de 4 horas”, comentó una persona, en referencia a la seguidilla de movimientos registrados en los últimos días.

Otros usuarios señalaron que la actividad había estado más tranquila y destacaron que no se presentaba un sismo de magnitud superior a 3 desde horas de la tarde.

Por otra parte, el temblor fue percibido de manera leve en el sur de Cali, donde un usuario de X que se encontraba en un octavo piso aseguró que lo sintió. Además, desde Palmira, usuarios confirmaron el sismo.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.