Una acción popular radicada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se convirtió en el último recurso legal para intentar frenar la adjudicación del contrato de modernización del alumbrado público de Cali, un proceso de 20 años con un recaudo proyectado de 5 billones de pesos. Así lo reveló el concejal Roberto Ortiz en entrevista con Pulzo.

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Ortiz, quien impulsó la demanda con un expediente de 540 páginas, pidió al tribunal la suspensión inmediata del proceso mientras se estudia de fondo la legalidad del procedimiento. “Ya fue recibida la demanda, ya nos notificaron. Ahora estamos esperando que, ojalá en el transcurso, antes de que se entregue ya finalmente, sea suspendido este proceso”, explicó el cabildante.

El concejal aseguró que el pliego de condiciones fue diseñado para favorecer a un único proponente. Como ejemplo citó que se exige experiencia acreditada en 103.000 luminarias, un umbral que, de acuerdo con sus indagaciones, solo cumplen empresas de Cúcuta, Pereira y Neiva que pertenecen al mismo propietario. También señaló que el perfil del ingeniero requerido, con títulos específicos, correspondería exclusivamente a la empresa AGM.

Sobre las más de 700 observaciones presentadas por distintos oferentes durante el proceso, Ortiz denunció que al menos 500 quedaron sin respuesta. La justificación del gerente de Emcali, Roger Mina, resultó insólita para el concejal: “Muchas no las contestamos porque todas se fueron al spam, o sea, el correo no deseado. Pero las empresas que supuestamente van a ser favorecidas no se fueron, esos sí fueron ahí, siguieron y continuaron”.

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El cabildante también cuestionó por qué Emcali no activó Incale, una empresa creada en 2023 por la junta directiva de la entidad precisamente para operar y administrar el alumbrado público de la ciudad, con registro en Cámara de Comercio y vigencia de casi 100 años. “¿Cuál es el afán de entregárselo a un privado cuando bien lo podían hacer las empresas públicas de Cali?”, planteó Ortiz ante Pulzo.

El proceso fue denunciado además ante la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, la Contraloría Municipal y la Personería de Cali.

¿Qué riesgos económicos tendría para los caleños la adjudicación de este contrato?

Según el concejal, los ciudadanos pagan mensualmente 21.000 millones de pesos por concepto de alumbrado público en la sumatoria de todos los que aportan, lo que da más de 252.000 millones al año. Ortiz advirtió que el operador privado recibiría ese flujo garantizado sin asumir riesgos de mercado, mientras Emcali perdería una fuente de ingresos que podría destinarse a inversión social, seguridad e infraestructura.

El alumbrado público de Cali avanza hacia un particular, pese a los cuestionamientos de varios oferentes. Lo advertido desde el inicio se cumple: ya habría adjudicatario. Emcali tiene desde 2023 una empresa para operar ese servicio. Aun así, se prefiere entregarlo a un privado.… pic.twitter.com/YkLni1nGgR — Roberto Ortiz (@robertoortizu) September 25, 2026

¿Qué antecedente existe en Cali con la privatización del alumbrado público?

Cali ya entregó antes su alumbrado público a un privado durante un período extenso. Según Ortiz, esa experiencia no dejó ningún beneficio tangible para la ciudad: “¿Qué le quedó a Cali? Absolutamente nada, nada, nada”, afirmó el concejal, quien advirtió que el nuevo contrato repetiría ese patrón.

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