Por: Noticiero 90 minutos

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La reconstrucción de hogares para las familias afectadas por el reciente sismo en el sector de Miravalle ha puesto en movimiento a Techo, una organización no gubernamental dedicada a brindar viviendas dignas a quienes lo han perdido todo. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, Techo ha lanzado una convocatoria urgente, invitando a voluntarios a sumarse en la construcción de 20 casas de emergencia para aquellas familias que siguen sufriendo las consecuencias del desastre. Para Techo, ofrecer una vivienda es mucho más que entregar refugio: representa devolverles seguridad, dignidad y tranquilidad a quienes enfrentan la incertidumbre de no tener un lugar propio donde recomenzar.

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Techo está conformada, en gran parte, por jóvenes que, organizados en equipos y acompañando de cerca a los beneficiarios, participan directamente en la construcción. La ONG destaca que no es indispensable que los voluntarios tengan experiencia previa en construcción; lo esencial es la voluntad de colaborar y el deseo genuino de ayudar a otros, como resaltó Andrés Gallego, vocero de Techo Cali: “Necesitamos jóvenes, adultos, personas que tengan la voluntad y el corazón para ayudar a otros... no se necesita experiencia previa para estas construcciones”.

El próximo ciclo de construcción comenzará el domingo 27 de septiembre y finalizará el 1 de octubre. Las personas interesadas deben llegar a Cali, pues desde el Parque de las Banderas partirá el grupo hacia Miravalle. De acuerdo con Techo, una vez en terreno, la organización cubrirá la alimentación, el alojamiento y el transporte de los voluntarios, permitiendo que dediquen sus energías únicamente a la misión de reconstruir hogares. Gallego enfatizó la importancia de la empatía y la solidaridad en estos momentos críticos: “Estas familias están pasando por situaciones muy difíciles y, si podemos ayudar, ¿por qué no hacerlo?”.

La campaña de Techo no es un hecho aislado. A escala internacional, la organización ya ha encabezado la construcción de 6.200 casas de emergencia y ha trabajado en infraestructura comunitaria y soluciones de saneamiento. En Colombia, han desarrollado jornadas similares en lugares como Roldanillo y el Camino del Minero, evidenciando su experiencia en respuesta ante emergencias. Para quienes deseen participar o informarse, Techo ha dispuesto su cuenta de Instagram @Techo_cali como canal de contacto para los interesados en aportar a esta causa solidaria.

¿Cómo pueden las personas convertirse en voluntarios para la reconstrucción de casas en Miravalle?

Las personas dispuestas a colaborar deben llegar a Cali, punto de reunión de los voluntarios para partir hacia Miravalle. No es necesario contar con experiencia previa en construcción, ya que la organización proporciona instrucciones y materiales. Además, Techo cubre alimentación, transporte y alojamiento durante la jornada programada del 27 de septiembre al 1 de octubre. El principal requisito es el deseo de ayudar y formar parte activa del proceso de reconstrucción.

¿Qué es una vivienda de emergencia y por qué es importante en situaciones de desastre?

Una vivienda de emergencia, según la información de Noticiero 90 Minutos, es un refugio temporal construido rápidamente para las familias que lo han perdido todo tras un desastre. Más allá de brindar un techo, significa devolver dignidad, seguridad y un espacio desde el cual las familias pueden empezar a reconstruir su vida y recuperar la tranquilidad perdida por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.