Un nuevo temblor de magnitud 4,5 fue registrado a la 1:38 a. m. de este sábado 26 de septiembre en Chaparral, Tolima, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento tuvo profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, y corresponde al segundo reporte del mismo evento sísmico. El sismo ocurrió en medio de la actividad sísmica que se viene registrando en el sur del Tolima durante los últimos días.

Chaparral ha sido referencia de varios de los eventos reportados recientemente por el SGC, incluyendo movimientos registrados durante la jornada del viernes 25 de septiembre.

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La magnitud de 4,5 hizo que el movimiento fuera percibido en distintos puntos de la región durante la madrugada. Poco después del evento, ciudadanos de varios municipios comenzaron a compartir reportes sobre la forma en que sintieron la sacudida.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4.5 en Chaparral?

Los reportes de ciudadanos ubicaron la percepción del movimiento en Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo y Sevilla, en el Valle del Cauca.

En el Quindío, hubo personas que contaron haberlo sentido en Armenia y La Tebaida. También llegaron reportes desde Ibagué y Chaparral, en Tolima.

La percepción no fue igual en todos los lugares. Mientras algunos ciudadanos describieron una sacudida fuerte, otros señalaron que el movimiento fue breve.

Así reaccionaron quienes sintieron el sismo

La madrugada provocó diferentes reacciones entre las personas que percibieron el movimiento. Un internauta aseguró que “en Cali se sintió mucho”, mientras otro lo describió como “fuerte”.

En medio de la actividad sísmica de los últimos días, una persona expresó su deseo de que los movimientos en Tolima finalmente disminuyeran: “Yo ya estaba ilusionada de que en el Tolima iba a parar”.

El susto también apareció entre quienes sintieron una sacudida intensa, aunque de corta duración. “Si lo sentí. Estuvo fuerte y casi salgo corriendo”, comentó otro usuario.

Desde La Tebaida, una persona calificó el movimiento como “Muy fuerte en La Tebaida, Quindío”. En Armenia también fue descrito como fuerte.

En Chaparral, donde se ubicó la referencia del evento, el comentario de un ciudadano reflejó la preocupación que existe por la continuidad de los temblores: “Chaparral se vivió horrible, parecía de nuevo el terremoto del 10 de agosto, pero más corto”.

La seguidilla también está afectando el descanso de algunos habitantes. “Otra noche sin dormir y yo feliz porque por fin se estaba calmando la cosa”, expresó una persona.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de Sismo Sentido, una herramienta mediante la cual los ciudadanos pueden contar dónde percibieron un movimiento y qué efectos observaron.

La información recopilada permite al SGC conocer cómo se percibió un mismo evento en diferentes zonas del país y complementar la evaluación de sus efectos.

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