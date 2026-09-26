Por: Portal Bogotá

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Desde este 26 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) puso en marcha una prueba piloto que busca aliviar la congestión de salida en el norte de Bogotá. Según información oficial publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la iniciativa consiste en implementar un contraflujo exclusivo hacia el norte sobre la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245. La medida aplica únicamente los sábados, durante las próximas cuatro semanas, y el horario de operación será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Durante esas horas, el tramo mencionado funcionará exclusivamente en sentido norte, permitiendo que los viajeros cuenten con una alternativa adicional a la autopista Norte cuando planean abandonar la ciudad por esa zona.

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La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá de señalización y personal autorizado para guiar a los conductores, en un esfuerzo que, de acuerdo con la dependencia, busca distribuir el flujo vehicular y hacer más eficiente la salida de Bogotá, especialmente los fines de semana, cuando el tráfico suele incrementarse notablemente. Aquellas personas que lleguen por la autopista Norte y requieran tomar la carrera Séptima podrán hacerlo a la altura de la calle 183, incorporándose así al nuevo contraflujo.

La implementación de este plan piloto también impactará el transporte público. La SDM indicó que la ruta rural 18-14 Torca – Tibabita modificará su recorrido en el horario mencionado para ajustarse a la dinámica del contraflujo. El recorrido iniciará en la calle 187, aprovechando el costado occidental de la autopista Norte y avanzando hacia el sur hasta la calle 183. Desde allí, los buses tomarán hacia el oriente para luego incorporarse a la carrera Séptima en dirección norte hasta la calle 245, donde retornarán hacia la autopista Norte y tomarán rumbo norte hasta el retorno anterior al peaje Andes, para concluir en la calle 187 nuevamente.

El Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá estarán desplegados en puntos estratégicos de la zona de influencia del piloto. Su función será la de orientar a los conductores, acompañar la operación y atender cualquier eventualidad que suceda en el interior del área delimitada para la medida. Con todo esto, el objetivo de la Secretaría Distrital de Movilidad es descongestionar la autopista Norte y brindar una opción eficiente y segura para quienes salen del norte de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionará el contraflujo en la carrera Séptima los sábados en Bogotá?

El contraflujo se implementará durante cuatro sábados consecutivos, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., restringiendo la circulación en el tramo de la carrera Séptima comprendido entre las calles 193 y 245 solo en sentido norte. La Secretaría Distrital de Movilidad tendrá señalización y personal en vía para orientar a los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento de la medida.

¿Qué cambios tendrá la ruta rural 18-14 Torca – Tibabita por el contraflujo?

Durante el horario del contraflujo, el trayecto de la ruta rural 18-14 Torca – Tibabita será modificado. Ahora partirá de la calle 187, tomará la autopista Norte hacia el sur hasta la calle 183, avanzará al oriente hasta la carrera Séptima y luego continuará al norte hasta la calle 245, donde regresará por la autopista Norte y retornará en el peaje Andes antes de volver a su punto de inicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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