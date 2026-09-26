Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa impulsando proyectos que transforman su espacio urbano y promueven la sostenibilidad ambiental. En esta ocasión, el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ evidenció avances notables gracias a la unión de esfuerzos entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) y el centro comercial Unilago, ubicado en la localidad de Chapinero. Según información oficial publicada por el distrito, esta alianza permitió la renovación de 92 metros cuadrados de espacio verde en las inmediaciones de este reconocido establecimiento comercial, dedicado a la tecnología. En ese espacio, se plantaron 1.083 especies, lo que representa un significativo aporte a la revitalización de uno de los sectores más transitados de la capital.

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Durante el año 2026, la iniciativa prevé la siembra de nuevas especies de árboles y arbustos en zonas aledañas a Unilago. Además, los trabajadores del centro comercial participarán en talleres pedagógicos y ambientales, lo que indica un enfoque integral que busca, además de embellecer la ciudad, crear conciencia entre la comunidad sobre el cuidado del entorno, de acuerdo con lo reportado por la administración local.

El proceso comenzó a inicios de septiembre, cuando Unilago sustituyó especies ornamentales tradicionales como achiras, linos, patas de canguro y lirios iris por plantas seleccionadas por su capacidad de adaptación y bajo porte. En palabras de Ana Cristina Cano, ingeniera agrónoma del JBB encargada del mantenimiento de estas zonas en Chapinero, la elección de hortensias, bergenias, festucas y lirios iris respondió tanto a las características sociales del sector como a la presencia significativa de árboles en el área.

La transformación fue posible gracias al apoyo de Unilago, que donó 20 bultos de tierra abonada, con un peso total de 800 kilos, facilitando así las labores de renovación del terreno. Ana Cristina Cano, junto a nueve operarios, trabajó en la intervención del espacio, aplicando la tierra fértil y adecuando el lugar para la siembra. El resultado es una jardinera que se distingue por los colores vibrantes de las flores y el contraste de la vegetación, que en el futuro crecerá y atraerá aún más atención por sus variados matices, tal como lo afirmó la ingeniera del Jardín Botánico.

Javier Barragán, administrador general de Unilago, reconoció la transformación y expresó su satisfacción con la intervención llevada a cabo por el Jardín Botánico de Bogotá. Además, desde el JBB se anunció que ya está preparada una exposición especial sobre plantas carnívoras, prevista para realizarse en octubre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo benefician estos proyectos de reverdecimiento urbano a la comunidad de Chapinero?

Estos proyectos de reverdecimiento, como el adelantado por el Jardín Botánico de Bogotá y Unilago, aportan al bienestar local al mejorar la calidad paisajística, crear espacios verdes y promover la educación ambiental mediante talleres dirigidos a la comunidad. Esto contribuye a la apropiación y cuidado colectivo del entorno.

¿Cuál es la importancia de seleccionar especies de porte bajo para las zonas ajardinadas en Chapinero?

La elección de especies de porte bajo, como hortensias, bergenias, festucas y lirios iris, responde a factores sociales y ambientales, pues facilitan el mantenimiento, no interfieren con el arbolado existente y resisten mejor las condiciones del sector, tal como explicó Ana Cristina Cano, ingeniera del Jardín Botánico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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