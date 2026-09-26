Un fuerte accidente entre una motocicleta y un bus del SITP terminó con una mujer muerta durante la mañana de este viernes 25 de septiembre en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. La víctima tenía apenas 26 años.

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El siniestro ocurrió en la calle 34 con carrera 19, donde la motociclista se movilizaba en sentido occidente-oriente. La emergencia fue reportada durante las primeras horas de la mañana y hasta el lugar llegaron organismos de emergencia y unidades de tránsito.

La víctima fue identificada como Tatiana Vaquiro Garzón, de 26 años, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras la colisión con el vehículo de transporte público.

El accidente dejó importantes daños tanto en la motocicleta como en la parte delantera del bus del SITP. Las imágenes que circularon después del hecho permitieron observar la magnitud del impacto y los vehículos quedaron bajo disposición de las autoridades mientras avanzaban las diligencias.

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El conductor del bus también fue identificado como Yeimer Alveiro Rodríguez García, de 37 años. De acuerdo con la información conocida, el hombre salió ileso del choque.

Por ahora, las autoridades no han establecido una responsabilidad definitiva sobre lo ocurrido. Una de las hipótesis que deberá ser revisada durante la investigación está relacionada con el semáforo de la intersección, pues se busca establecer cuál de los dos vehículos tenía la luz en rojo.

Investigación sigue para establecer qué pasó

Unidades de Criminalística llegaron al lugar para adelantar la inspección técnica, realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar evidencias que permitan reconstruir la secuencia del accidente.

Los investigadores deberán analizar las condiciones de la vía, la posición en la que terminaron los vehículos y las demás pruebas obtenidas en el sitio antes de determinar las causas y eventuales responsabilidades.

El accidente también provocó restricciones temporales en el sector y afectó el tránsito durante varias horas, mientras se desarrollaban las labores de las autoridades. Posteriormente, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que las diligencias terminaron y el flujo vehicular comenzó a recuperarse.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que Tatiana Vaquiro Garzón perdió la vida.

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