Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La diligencia de conciliación programada este miércoles con Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud, no fue realizada como estaba previsto en el contexto de la investigación por la divulgación de los datos de la historia clínica del menor Kevin Acosta. Este encuentro tenía como objetivo aclarar los hechos ocurridos durante una sesión del consejo de ministros en la Casa de Nariño, instancia donde Jaramillo se refirió públicamente a la muerte del niño. De acuerdo con la información disponible, Jaramillo optó por no asistir personalmente a la diligencia y, en su lugar, envió un documento. En esta comunicación, dejó claro que consideraba que no existía materia sobre la cual conciliar, ya que desde su perspectiva no cometió ningún delito y negó de manera enfática haber violado el secreto médico relacionado con la historia clínica de Kevin Acosta.

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El exministro manifestó que el envío del escrito no constituía un acto de rebeldía ni de desacato, sino que servía como soporte formal de su inasistencia justificando su posición. Esta actuación ocurre mientras las autoridades investigan el contexto y las circunstancias que rodean la posible difusión de información médica sensible de Kevin Acosta.

El caso se remonta al pasado 16 de febrero, cuando, durante una reunión del consejo de ministros en la Casa de Nariño, Jaramillo abordó el fallecimiento de Kevin Acosta. El menor, de 7 años, padecía hemofilia y, según su familia, habría sufrido un accidente craneoencefálico y no habría recibido atención médica adecuada luego de ese incidente. En su intervención, el entonces ministro explicó que Kevin sufrió el accidente mientras montaba bicicleta y que fue hospitalizado entre el 7 y el 9 de enero en el Huila. Posteriormente, fue trasladado a Bogotá en avioneta, ingresando al hospital La Misericordia, y se esperaba el resultado de la autopsia para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

Durante su declaración, Jaramillo resaltó: “Ningún niño se puede morir por negligencia, ni médica, ni porque le falte un medicamento”, y enfatizó que este tipo de tragedias no deben usarse para afirmar que el sistema de salud está siendo destruido. Sin embargo, el abogado Manuel Villanueva, representante de las víctimas, recalcó que la gravedad del caso exige una investigación profunda, especialmente por la presunta divulgación de información contenida en la historia clínica del menor, un tema delicado tanto desde el punto de vista legal como ético.

¿Por qué es polémica la divulgación de información de la historia clínica de Kevin Acosta?

La polémica surge porque la historia clínica contiene información médica privada y confidencial. Su divulgación sin autorización puede considerarse una violación al secreto médico y a los derechos fundamentales. Según lo expuesto por el abogado Manuel Villanueva, este hecho reviste especial gravedad y debe ser investigado a fondo.

¿Qué dijo Guillermo Jaramillo sobre su inasistencia a la conciliación por el caso Kevin Acosta?

Guillermo Jaramillo manifestó, en el documento remitido a la diligencia, que la ausencia a la conciliación fue formal y justificada, negando desobediencia o rebeldía. Además, sostuvo que no había cometido delito alguno ni violado el secreto de la historia clínica del menor, por lo que, a su juicio, no había nada que conciliar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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