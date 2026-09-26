Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Local de Usme, en coordinación con diversas entidades distritales, realizó una jornada de atención integral dirigida a habitantes de calle, una población que enfrenta especiales barreras de acceso a servicios fundamentales y merece un enfoque respetuoso y digno. De acuerdo con la información oficial, la jornada se desarrolló en articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON). El propósito fue acercar la oferta institucional al territorio, llevando directamente servicios a quienes más lo necesitan.

Sigue a PULZO en Discover

Durante esta actividad, se ofrecieron servicios en salud, espacios de autocuidado, acceso a baños, desayuno, acompañamiento y orientación para facilitar la inscripción a diferentes programas institucionales. Además de responder necesidades inmediatas, las entidades brindaron espacios de escucha y acompañamiento, clave para identificar situaciones particulares y facilitar el acceso a las rutas de atención ya existentes. La atención fue personalizada, buscando reconocer la dignidad y particularidades de cada ciudadano.

Estas jornadas reflejan un esfuerzo conjunto entre varias instituciones del Distrito, que consideran fundamental acercar los servicios públicos a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Según lo informado, más allá de prestar servicios puntuales, la estrategia pretende entablar una relación directa y sostenida con los ciudadanos habitantes de calle: escuchar sus inquietudes, acompañarlos en sus procesos y facilitar su vinculación con los programas disponibles. Así, las jornadas no solo proporcionan soluciones inmediatas sino que buscan desarrollar lazos a largo plazo con la oferta del Estado.

Este trabajo articulado continúa fortaleciéndose en Usme, donde la alcaldía local impulsa respuestas institucionales en varios sectores de la localidad. La intención es consolidar acciones de cuidado y atención integral, alineadas con el respeto a los derechos y el reconocimiento de la situación particular de cada persona intervenida. De acuerdo con los reportes oficiales, estas acciones demuestran el compromiso de las entidades distritales con la población más vulnerable y la prioridad por garantizarles acceso efectivo a servicios básicos.

¿Qué servicios se ofrecieron durante la jornada para habitantes de calle en Usme?

Durante la jornada, las entidades distritales brindaron atención en salud, servicios de autocuidado, acceso a duchas, desayuno, orientación sobre la oferta institucional y acompañamiento para la inscripción a programas sociales. También se crearon espacios de escucha que facilitaron la identificación de necesidades específicas y la conexión con rutas de atención ya disponibles.

¿Cuál es el objetivo de las jornadas integrales dirigidas a habitantes de calle en Usme?

El objetivo principal de las jornadas es acercar la oferta institucional y los servicios esenciales a la población habitante de calle, permitiendo no solo la atención de necesidades inmediatas sino también la creación de vínculos duraderos. Así, las entidades buscan garantizar el respeto, la dignidad y la inclusión, a través de acciones articuladas y presencia directa en el territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z