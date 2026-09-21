Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Local de Chapinero, en articulación con diferentes entidades distritales, llevó a cabo una jornada de control y recuperación del espacio público en el norte de Bogotá, concretamente en los sectores de la calle 97 con carrera 12 y calle 98 con carrera 16. De acuerdo con información oficial, la actividad contó con la participación de la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

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La jornada tuvo como foco principal la intervención de carretas abandonadas que obstruían el espacio público, en un esfuerzo por garantizar que estos espacios permanezcan accesibles para todos los ciudadanos. Según las autoridades, el objetivo era contribuir a la recuperación y uso adecuado de zonas frecuentadas por la comunidad, promoviendo una ciudad más ordenada y habitable. Como resultado de esta intervención, se incautaron seis carretas asociadas a ciudadanos previamente contactados en jornadas de oferta institucional por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social. Cabe resaltar que estas personas no aceptaron las alternativas ofrecidas en ocasiones anteriores.

Durante la incautación, se respetó el material de reciclaje hallado en las carretas, reconociendo la situación de quienes se dedican a esta labor y buscando garantizar el trato digno en el proceso. Además, se realizó la incautación de una tapa de alcantarilla y se expidió un comparendo con base en el artículo 111-1 de la Ley 1801 de 2016, el cual sanciona comportamientos que afectan la integridad y cuidado del espacio público.

La actividad también permitió intervenir a cuatro habitantes de calle, quienes recibieron atención a través de la oferta institucional y recibieron las actas correspondientes por sus elementos retirados. Estas acciones, según las entidades participantes, hacen parte de un trabajo conjunto orientado a fortalecer el control del espacio público, promover su uso adecuado y articular la atención a poblaciones vulnerables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el artículo 111-1 de la Ley 1801 de 2016 sobre el espacio público en Colombia?

El artículo 111-1 de la Ley 1801 de 2016 contempla comportamientos que afectan el cuidado y la integridad del espacio público, imponiendo sanciones a quienes realicen actividades que vulneren el uso común de estos lugares. En la jornada mencionada, este artículo respaldó la expedición del comparendo contra quienes incurrieron en acciones indebidas en el espacio recuperado.

¿Cómo participan diferentes entidades en la recuperación del espacio público en Chapinero?

La recuperación del espacio público en Chapinero es posible gracias a la coordinación entre varias instituciones como la Alcaldía Local, la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social y otras entidades distritales. Cada una aporta recursos y competencias específicas, permitiendo así una intervención integral, que incluye desde el control físico del espacio hasta la oferta de atención social dirigida a los ciudadanos implicados en estas actividades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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